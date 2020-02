Světový rekord střelce Tomečka musí uznat federace

Tomeček ale ještě netuší, jestli bude zapsán do oficiálních tabulek. „Jestli můj rekord uznají, se dozvím až z pošty. Je otázkou, jestli federace výkon potvrdí, protože se nejednalo o závod světového poháru, ale Grand Prix. Vše ale probíhalo pod jejich hlavičkou, tudíž by to tak mělo být,“ doufá brokař. „Kdybych byl jediným, komu se takový úspěch podařil, bylo by to pro mě důležitější, šedesát bodů ve finále ale už nastřílelo více lidí, a tak se jedná jen o vyrovnání rekordu,“ dodal.

Na trénincích se ještě kyjovskému střelci nedařilo, v závodě už však ukázal, proč je jednou z olympijských nadějí české výpravy. „Když se mi v tréninku nedaří, většinou pak v soutěži střílím dobře,“ smál se po závodu Tomeček.

Na Qatar Open se mu daří dlouhodobě. Triumfoval tady už v roce 2018, rok nato obsadil stříbrnou příčku. „Katar je jedna z mých oblíbených destinací. Je to i díky Nasserovi Al Attiyovi, místní střelecké a rallyové legendě, který se o nás všechny skvěle stará. Určitě budu dělat všechno pro to, abych se za rok mohl zase vrátit,“ vyhlíží obhajobu Tomeček.