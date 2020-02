Slibný start olympijské sezony. Jdu správnou cestou, ujistil se Tomeček

Bylo by výborným znamením pro letošek, kdyby se podobný scénář opakoval. Tomeček, 28letý mistr Evropy na skeetu, loni pro Českou republiku vybojoval účastnické místo na olympiádě v Tokiu. A do sezony, jejímž vrcholem olympiáda bude, vstoupil o víkendu triumfem na Grand Prix v Maroku.

„Nebyla tam konkurence jako na Světovém poháru, ale třeba (celkově třetí) Egypťan Azmy Mehelba prošel do finále nástřelem 124, který by fungoval kdekoliv. I nástřel 123, který byl k vidění, by z 95 procent znamenal postup do světového finále. Výkonnost ve finále byla vysoká, takže tento výsledek nepodceňuji. Neznamená, že díky němu vyhraju olympiádu, ale má pozitivní vliv na psychiku,“ poznamenal Tomeček, který byl kromě výsledku spokojen i s formou.

Ta byla pro něho před závodem mírnou neznámou, protože na začátku února se běžně nestřílí. Brzký start do sezony je ovlivněný olympijským termínem, střelci bez zimní přestávky po minulé sezoně hned navázali přípravou na tu probíhající.

„Na závod bylo perfektní počasí, pozadí, teplota, nefoukalo. Terče byly nastaveny ideálně podle mého gusta, tedy spíš pomalejší, pro technickou střelbu. Sedlo mi to, nebylo na co si stěžovat. Ověřil jsem si, že jdu správnou cestou; když jsem mačkal, věděl jsem, že mám namířený terč. Výsledek nebyl náhodný. Beru to jako dobrý signál, protože pokud se výkonnost udrží, dá se něco očekávat,“ pravil Tomeček.

I když olympijské místo vystřílel pro českou výpravu, a ne konkrétně pro sebe, očekává, že do Tokia pojede. Což se s takovou jistotou nedá říct o dubnové olympijské prověrce. Tu možná reprezentace vynechá - zváží to podle případného dalšího rozšíření nebezpečného koronaviru ve světě.