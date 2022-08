O triumf v nejlepší lize Evropy. Vítěz Czech Bowlu bojuje o pohár v Německu

Monarchs se v loňské sezoně stali poprvé v klubové historii německým mistrem. Nemalou zásluhu na tom měl Radim Kalous. Dvě a půl minuty před koncem finále za stavu 20:19 skóroval touchdown, kterým Monarchs odskočili na konečných 28:19.

„Byl to pro mě největší zápas a fotbalový zážitek v životě. Neskutečná atmosféra,“ vzpomíná Kalous na kulisu téměř 15 tisíc fanoušků na stadionu.

Bratři Zbyněk Kysilka (vlevo) a Miroslav Kysilka z Dresden Monarchs slaví s German Bowlem.

Pro české hráče jsou Drážďany atraktivní destinací. V jejich dresu nastupovaly legendy českého fotbalu jako Josef Fuksa nebo Ladislav Jenšík. „Chtěl jsem hrát nejlepší ligu. Cíl byl jít do týmu, který je v Evropě top a přistupuje ke všemu profesionálně. Samozřejmě to není NFL, ale z fotbalové i organizační stránky je to jinde než v Česku,“ vysvětluje Kalous, který začínal kariéru v Pardubice Stallions.

Po loňském titulu se Kalous do Monarchs vrátil společně s Jakubem Smutným, Alešem Drhlíkem, Milošem Novákem a bratry Kysilky.

Česká skvadra letos zatím nemá moc důvodů k radosti. Před posledním zápasem jsou na pozici mimo postup do play off. „Oproti minulému roku jsme měli letos neskutečné množství zranění. V průběhu sezony už jsme hráli s třemi různými quarterbacky a před jedním zápasem jsme měli 19 hráčů na seznamu zraněných. Naštěstí už jsou kluci zdraví. Věřím, že i přes těžký start to dotáhneme daleko,“ popisuje Kalous.

Český receiver už ale pro letošní sezonu dohrál. „Jsem po operaci menisku a předního křížového vazu a začínám rehabilitaci.“ Také obrovitý Zbyněk Kysilka kvůli zranění zatím do základní části nenastoupil. Ke klíčovému poslednímu zápasu základní části by ale měl být k dispozici.

Monarchs s českými oporami musí v posledním zápase základní části bojovat o postup do play off. K udržení nadějí na obhajobu titulu musí nad Berlin Adler zvítězit alespoň o sedm bodů. V prvním vzájemném zápase v červnu zvítězili Adler 48:42.

Česko-německý double?

Adam Žouželka titul z české Snapbacks ligy dlouho neslavil. Nejužitečnější hráč Fortuna Czech Bowlu se krátce po sezoně rozhodl prodloužit sezonu v prestižní německé lize. Žouželka se dohodl s Potsdam Royals.

„Rozhodování nebylo těžké. Byla to příležitost, o které jsem vždy snil. Rozhodl jsem se myslím během dvou dnů. Jediná obava byla, jak na tom budu fyzicky.“ Žouželka za Lions odehrál včetně CEFL Cupu jedenáct zápasů a na malé vytížení si rozhodně nemohl stěžovat. Navíc na tak fyzicky náročné pozici jakou je running back.

Adam Žouželka z Prague Lions v Czech Bowlu

Žouželkův nový tým je v mnohem lepší pozici než Monarchs. Devět zápasů, devět výher. Na dvou z nich se už podílel také Žouželka. „Čekal jsem velký posun v úrovni ať už individuální výkony hráčů nebo celková fotbalová znalost. Očekávání se naplnila. Je tady skvělá úroveň.“

Při premiéře proti Berlin Adler si Žouželka připsal 101 yardů a touchdown a ukázal, že může být klíčovou součástí útoku také v německé GFL, nejlepší evropské lize, Také proti Berlin Rebels byl Žouželka v prvním poločase vidět, ale v prvním poločase ho zastavilo zranění. „Do dalšího zápasu bych měl nastoupit bez větších obtíží,“ uklidňoval Žouželka.

Německá GFL uzavře o víkendu základní část. Zanechají Češi stejnou stopu v play off jako loni?