Gólman Sparty jako zeď. Zlomil ho až plzeňský kapitán Rešetár

„Měli jsme obrovský tlak na branku. Jedna střela byla zblokovaná, poté se to odrazilo a dostalo před branku. Michal Seidler to ještě ve skluzu vybojoval. Ten gól byl upracovaný a o to víc ho bereme. Šance, které jsme si vypracovali po hezkých kombinacích, jsme neproměnili,“ popisoval gólovou situaci osmatřicetiletý reprezentant Rešetár.

Nutno podotknout, že brankář Michal Hůla držel svůj tým do poslední chvíle. Co neměl on, to skončilo na dobře postavených tyčkách. Na poslední chvíli ale překonán byl.

„Po pravdě ani nevím, co všechno mě trefilo. Konec už jsem dojížděl na autopilota. Lítala jedna rána za druhou. Je to škoda. Raději bych tady prohrál 0:7 než prohrát brankou třicet vteřin před koncem... Neřekl bych, že to bylo vyrovnané utkání, Plzeň nás mlela prakticky čtyřicet minut. Byla otázka času, kdy jim to tam padne. Jsou zkušený tým a patří k těm nejlepším v lize,“ přiznal po zápase brankář Sparty.

Plzeň v prvním poločase rivala tlačila, ale v tom druhém už se hrálo jen na jednu branku. Hůlu ve druhé části pětkrát zachránila tyč. „Nám se hra celkem dařila, šance jsme si vypracovali, ale nedokázali je využít. V prvním poločase toho možná tolik nebylo, ale ve druhém jsme přidali. Trefili jsme několikrát tyč, ale prostě to tam nepadalo. Naštěstí jsme to v závěru prolomili. Bereme první bod v sérii a to je důležité,“ dodal kapitán Plzně.

Do druhého poločasu udělal trenér Marek Kopecký jednu změnu. Místo Tomáše Vnuka poslal do první čtyřky Dušana Künstnera, který dvě minuty před koncem zazdil penaltu.

„Chtěli jsme do první čtyřky dát více agresivity, potřebovali jsme to víc rozběhat. Tomáš hraje více do klidu, Dušan odvádí takovou černou práci. Jeho úkolem bylo roztrhat obranu Sparty svými náběhy. Navíc většinu sezony v první čtyřce odehrál, takže jsme v tom neviděli žádný problém. Jen škoda neproměněné penalty, jinak předvedl dobrý výkon,“ vysvětloval trenér Kopecký.

Druhý duel semifinálové série je na programu zítra od 20 hodin na palubovce pražské Sparty.