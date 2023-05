Plzeňský trenér Kopecký o futsalovém finále proti Chrudimi: Bude to válka

Futsalisté plzeňského Interobalu zvládli i třetí semifinálové utkání (9:2) a po celkovém vítězství 3:0 na zápasy postupují do finále. „Zápasy si byly hodně podobné. Znovu jsme neproměnili spoustu šancí. Sparta celé semifinále bránila na deseti metrech. Museli jsme dobývat soupeřovu branku a pouštěli ho do minima šancí. Vždy to byla jen otázka času. Celé semifinále jsem zůstával klidný,“ hodnotil sérii plzeňský trenér Marek Kopecký.