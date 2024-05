Plzeňští futsalisté obhájili titul, Rešetár končí jako třináctinásobný šampion

Plzeňští i třetí vítězství vybojovali rozdílem jediného gólu, soupeř získal ve finále jediný bod po vítězství 5:2 v druhém utkání série. Interobal dnes prohrál první poločas, ale díky dvěma gólům kanonýra Kaká po změně stran výsledek otočil a vítěznou trefu přidal Vnuk. Autor obou branek Chrudimi Záruba už jen snížil.

„Takhle jsem si to představoval. Možná (to mělo být) jen na tři zápasy, ale to nevadí, je to prostě bomba,“ uvedl na webu soutěže Rešetár, který potřetí triumfoval s Interobalem a předchozích deset titulů získal s Chrudimí. Vítězně se s týmem rozloučil i trenér Marek Kopecký. „Těžko se mi mluví, jsem strašně pyšný na všechny a bude pro mě strašně těžké to opouštět. Za čtyři roky tři tituly a jedno druhé místo... Je to neskutečné, co jsme dokázali,“ radoval se.

„Já bych neřekl, že by nám chybělo štěstí, všechny zápasy, co jsme prohráli, byly vyrovnané, bylo to o branku. Šance jsme měli, ale v celé sérii jsme byli málo produktivní, a to rozhodlo,“ řekl chrudimský kouč David Drozd.