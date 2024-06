Poslední tanec legendy Rešetára. Převezme teď štafetu syn?

Pro rozlučkovou exhibici v Plzni sestavil kapitán Interobalu hvězdný tým z hráčů, se kterými se potkával na reprezentační nebo klubové úrovni. Druhý tým pak tvořili v hale na Slovanech Rešetárovi spoluhráči z Plzně. The Last Dance skončil symbolickým výsledkem 7:7, právě číslo sedm vždy k „Rešimu“ neodmyslitelně patřilo. „Moc jsem si rozlučku užil a věřím, že byli spokojeni jak diváci, tak i všichni aktéři utkání,“ řekl čtyřicetiletý Rešetár.

Má na co vzpomínat. Nikdo jiný neslavil během osmnácti sezon třináctkrát mistrovský titul a desetkrát zisk domácího poháru.

Jaké pocity vás pohltily?

Když klub přišel s tím, že by se „The Last Dance“ měl uskutečnit, tak jsem se moc těšil. A moje očekávání se naplnilo, bylo to super. Zpočátku nikdo z nás pořádně nevěděl, co od toho očekávat, protože akci takového rozsahu jsme ještě nepořádali. Jsem hrozně rád, že to takhle vyšlo a naplnily se předpoklady, s kterými jsme do toho šli. Pro mě to byl emotivně silný zážitek, hodně jsem si rozlučku užil.

Sešlo se hodně futsalových hvězd, chyběl někdo, koho jste si přál, ale nemohl dorazit?

Od začátku jsem věděl, koho chci pozvat a těch jmen bylo poměrně dost. Když jsem pak začal skládat můj tým, bylo příjemným překvapením, že se nikdo z oslovených neomluvil. Až na trenéra Neumanna, který nemohl dorazit z rodinných důvodů, všichni nabídku přijali. Samozřejmě bych rád pozval víc hráčů, kteří v mojí kariéře zanechali nějakou stopu, ale z kapacitních důvodů už to nebylo možné.

Hrál jste se synem Dominikem, který už nastupuje v reprezentační devatenáctce. Bude vás následovat?

Dominik v tom prostředí vlastně vyrůstal. Odmala chodil na zápasy, měl k futsalu blízko a postupně začal v Chrudimi nastupovat v dorosteneckých i juniorských kategoriích. Jako velkou výhodu vidím, že má v klubu občas možnost trénovat i s áčkem. To se děje i v Plzni. Když odjedou kluci na reprezentační sraz, tak první tým doplňují junioři. Mladým hráčům to pomůže v získávání cenných zkušeností.

Bude pro něj vzhledem k vaší kariéře těžší se prosadit?

Zatím je na začátku, všechno má před sebou. Rozhodně nebude mít jednoduchou pozici, tomu srovnávání se asi nedá ubránit. Ale taky je to hodně o trenérech, aby na něj v tomto věku nevyvíjeli zbytečný tlak. Já jsem v jeho letech ještě ani pořádně futsal nehrál. Jsem rád, že to Dominika baví, ale na všechno má určitě ještě čas.

Dochází vám nyní, jak velkých úspěchů jste v kariéře dosáhl?

Je pravda, že jsem si to dříve nějak zvlášť neuvědomoval. Když jsem hrál, díval jsem se pořád dopředu a neupínal se k tomu, co bylo. Čím je člověk starší, tak to vnímá víc. Teď po konci kariéry si zpětně vybavím, že toho bylo asi dost a teprve vše docením. Ale ještě asi budu potřebovat nějaký čas, abych si pořádně uvědomil úspěchy na reprezentační i klubové scéně.

V čem byl největší rozdíl, když jste slavil svůj první titul a nedávno ten třináctý?

První titul v Chrudimi se slavil hodně divoce. Vyhráli jsme třetí zápas v Praze a už cestou domů probíhaly bujaré oslavy. Tenkrát jsme za to rychle vzali, ale taky brzo odpadli (smích). Dnes už je člověk starší a víc si oslavy užije. Vyhráli jsme titul v pátek a ještě v neděli společně fandili hokejistům ve finále.

Plzeňské oslavy letos nepřežil mistrovský pohár, co se přihodilo?

Já si hrozně vážím třinácti titulů, ale na ten pohár nevzpomínám moc rád. On byl totiž snad nejtěžší ze všech pohárů a já kolikrát měl strach, aby při oslavách na někoho nespadl. Teď už tedy definitivně dosloužil. V minulosti jsme ho párkrát dokázali i rozebrat a pak ho pracně dávali dohromady (smích). Byl sice pěkný, ale má to za sebou. Budoucí mistři si určitě nový zaslouží.