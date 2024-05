Sedm gólů za čtyři zápasy! Kaká táhl futsalisty Plzně k titulu

Výraznou měrou tak přispěl k obhajobě mistrovské trofeje, byl rozdílovým hráčem a po právu získal i trofej pro nejlepšího hráče finále. „Společně budeme teď pár dní slavit. Nemám moc představu, jak to bude probíhat, ani jak dlouho oslavy potrvají. Ale určitě si to užijeme,“ prohlásil po rozhodujícím utkání Kaká.

Interobal v pátek večer přetlačil rivala z Chrudimi 3:2 a potřetí v klubové historii zvedl nad hlavu pohár pro českého šampiona. Duel v hale na Slovanech byl zároveň posledním pro plzeňského kapitána Lukáše Rešetára, jenž získal svůj třináctý titul a udělal tu nejlepší tečku za parádní kariérou. Se zlatou medailí se loučil také trenér Marek Kopecký, který se po čtyřletém působení naposledy představil na plzeňské lavičce a naplno se bude věnovat práci u českého národního týmu.

Kaká, slavíte titul šampiona, jaký je to pocit? Jsem velmi rád, že jsme to zvládli a získali titul. Finále nebylo jednoduché, Chrudim potvrdila svoje kvality. Všechny čtyři zápasy byly vyrovnané a rozhodovaly maličkosti. Naštěstí jsme sérii dovedli do vítězného konce a nyní si můžeme užít oslavy. Jsem šťastný, že se povedlo splnit oba cíle, které jsme před sezonou měli a vyhráli pohár i ligu.

Se sedmi brankami jste se stal jednoznačně nejlepším střelcem série o zlato. Je pěkné, že se mi podařilo nastřílet ty branky, ale nedokázal bych to bez podpory celého týmu. Neberu to jako můj osobní úspěch, skvěle pracovali všichni kluci. Pro mě je nejdůležitější, že jsme uspěli jako celek a dokázali to všichni společně. Toho si vážím.

Před finálovou sérií jste byl na pohovoru u trenéra Kopeckého, který nebyl úplně spokojený s vašimi výkony. Nakoplo vás to? Ano, vzpomínám si... (úsměv) V semifinále se mi nedařilo úplně podle mých představ a trenér věděl, že mám na víc. Probrali jsme to a já mu jen řekl: Trenére, budeme šampioni. Jsem rád, že se to na hřišti potvrdilo. (smích)

Co vás čeká po sezoně? Bude čas na odpočinek i krátkou dovolenou. Těším se na přítelkyni, kterou jsem delší dobu neviděl. Během pár dnů za ní odletím do Portugalska. Určitě se také chci podívat domů a navštívit rodiče v Brazílii.

Uvidíme vás v dresu Interobalu i příští sezonu? Ještě o tom budeme jednat. Měl jsem tady smlouvu jen na jeden rok a nedokážu teď říci, co bude dál. Poslední týdny jsme se všichni soustředili jen na finále, ale v příštích dnech bude čas řešit moje další působení.