Plzeň ovládla pohár. S rokem můžeme být spokojení, říká kapitán Rešetár

„Vyhrával jsem pohár s Chrudimí, ale teď se mi to pár let nedařilo. Jsem rád, že se po vítězství v lize povedlo konečně vyhrát v Plzni také tuhle trofej,“ líčil devětatřicetiletý Rešetár.

Pouze devět minut vzdoroval finálový soupeř Plzeňanů. Pak se do balonu opřel vysunutý gólman Vahala a přesnou ranou ke vzdálenější tyči otevřel účet finálového mače.

„Hrajeme to takhle dlouhodobě. Když je prostor, snažím se dopředu vysunout a zakončit. Že to vyšlo a vedlo k první brance, mě samozřejmě těší. Čekali jsme, že soupeř bude více vzdorovat. Měli jsme v hlavách zápas, který jsme odehráli na palubovce Helasu v minulé sezoně, kdy jsme se hodně trápili. Tentokrát to tam velice rychle napadalo a odehráli jsme klidný zápas,“ říkal spokojeně Ondřej Vahala.

K premiérovému zisku domácího poháru totiž nasměroval favorita ještě do poločasu dvěma trefami Holý, jedním zásahem přispěl Mikuš. V ostravské hale Interobal kontroloval hru a Brněnské v podstatě k ničemu nepouštěl. Přesto ještě v průběhu první části plzeňský trenér Marek Kopecký nabádal své svěřence, aby měli míč pod kontrolou a tím soupeře „vyšťavili“.

„V přípravě na zápas jsme klukům říkali, že to bude o trpělivosti a prvním gólu. Rozhodly naše čtyři branky do poločasu, pak už jsme zápas kontrolovali a celkem v pohodě dovedli do zdárného konce,“ hodnotil duel plzeňský kouč.

Helas sice do druhého dějství vstoupil aktivněji, ale jeho naděje zmrazil dvěma přesnými zásahy Vnuk. Ten poté přidal ještě jednu branku a dokonal svůj hattrick. Teprve za stavu 6:0 korigoval brněnský Poul.

Pak už mohla vytrysknout plzeňská radost, po závěrečném hvizdu si hráči navlékli mistrovská trika a zvedli pohár nad hlavu. „Z vítězství jsme všichni nadšení. Byl to náš předsezonní cíl, který se podařilo splnit,“ hlásil Vahala. „Získali jsme titul, teď domácí pohár. S končícím rokem můžeme být spokojení,“ doplnil Rešetár.