Nejnáročnější týden za čtyři roky, ulevil si plzeňský trenér Kopecký

Postoupit ale mohl jen jeden tým a tím byla už po čtvrtečních výsledcích suverénní Riga v sestavě s portugalskou hvězdou Ricardinhem. Lotyšský mistr ovládl všechny tři zápasy a s plným bodovým ziskem si zajistil elitní fázi prestižní soutěže.

„Nepotkali jsme se s optimální formou, ani herní výkon nebyl dobrý,“ uznal po turnaji plzeňský trenér Marek Kopecký.

Naznačila leccos už úvodní remíza s bosenskou Bijeljinou 5:5 po trochu divokém průběhu?

Během zápasu jsme prohrávali o dva góly, o to cennější ta remíza byla. Týden jsme se připravovali na jejich hru s brankářem v poli, ale mají to zažité a hráli to opravdu dobře.

O postup vás připravil debakl 1:7 v dalším utkání s Rigou, i když jste ještě v poločase drželi nadějný výsledek 1:2. Těší vás alespoň to, že jste se v posledním duelu rozloučili vítězně?

Chtěli jsme zápas proti Dánům zvládnout. Kdybychom prohráli, skončili jsme v tabulce poslední a to by byla velká ostuda. Silou vůle jsme ten zápas urvali, i když se pro nás ke konci nevyvíjel dobře. Prohrávali jsme o gól, ale pak přišlo vyrovnání, dvě minuty před koncem neproměněná penalta a vítězná branka Vitinha dvanáct vteřin před koncem.

Jak hodnotíte celý turnaj. Je druhé místo ve skupině maximum, na co jste mohli dosáhnout?

Hodnotí se mi to těžko, ale za dané situace jsme asi na víc neměli. Čekali jsme, že se popereme o postup, ale to se bohužel nepovedlo. Všechno šlo proti nám. V prvním utkání se zranil Kaká, Vnuk hrál pod injekcemi, Rick dlouho netrénoval. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Skončili jsme druzí, nepotkali se s optimální formou a ani herní výkon nebyl dobrý. Nezbývá než se z toho oklepat a jít dál.

Podepsalo se na výkonu i to, že máte v kádru hodně hráčů, kteří plnili reprezentační povinnosti?

My jsme měli za poslední měsíc a půl jen pět společných tréninků a to určitě také mělo vliv na naši hru. Kromě českých a slovenských reprezentantů byl pryč i Vitinho s arménskou reprezentací a z kádru nám prakticky zůstal jen Kaká, který trénoval individuálně.

Postup do elitní fáze nevyšel, jaké jsou další cíle Interobalu?

My jsme se přes léto dva měsíce připravovali na tento vrchol sezony. Bohužel se nám nepovedlo naplnit náš sen a vlastně budeme začínat úplně od začátku. Důležité je teď hlavně zregenerovat a dát se do kupy zdravotně. Za čtyři roky, co jsem v Plzni, to byl pro mě nejnáročnější týden. Musíme se nyní soustředit na ligu, kde máme dohrávky a prioritou je také domácí pohár. V současné době je nejdůležitější dát mužstvo dohromady po psychické, zdravotní i fyzické stránce.