Futsalový mistr z Plzně sestřelil Chrudim. Holý dal gól číslo 250

„Chrudim má nového trenéra, nevěděli jsme úplně, co od nich očekávat. Odehráli jsme takticky skvělý zápas a byly tam i dobré individuální výkony,“ byl spokojený domácí trenér Marek Kopecký.

Hráči Interobalu vlétli na svého soka a od prvních minut diktovali tempo hry. Úvodní branky se diváci dočkali v 11. minutě. Po přiťuknutí Kozára našel mezírku mezi nohama hostujícího gólmana z ostrého úhlu Vitinho.

Za dalších půl minuty už na ukazateli skóre svítil stav 2:0. Kaká dobře narazil Rešetárovi a ten pálil přesně pod břevno. Hosté poté sáhli po oddechovém čase a zkoušeli hru bez brankáře. Ovšem jejich rozehrávku vystihl Vnuk a obloučkem přes celé hříště trefil prázdnou svatyni. Domácí vedení o tři branky se už do poločasu nezměnilo.

V úvodu druhého dějství přidal další branku z dorážky Kaká a o dvě minuty později zvyšoval už na 5:0 Michal Holý po kombinaci s Rickem. Pro třiatřicetiletého Holého to byla jubilejní 250. branka ve všech soutěžích. „Je to skvělý pocit dosáhnout na tuto metu a ještě z pozice obránce. Jsem teprve jednadvacátým hráčem, kterému se to podařilo a nesmírně si toho vážím,“ řekl Holý.

Chrudim měla snahu něco se zápasem udělat. Po získání míče vždy odvolala brankáře a hrála power play. Domácí ale pozorně bránili a dobře blokovali střely. Až deset minut před koncem korigoval za hosty David Drozd. Vzápětí ale přišla odpověď Vitinha, který korunoval svůj skvělý výkon druhou brankou v utkání. Gólovou tečku udělal vlastní gól Holého.

„Měl jsem asi špatné postavení, byli tam volní hráči na zadní tyči i ve vápně. Já stál mezi nimi a nešťastně mě to trefilo. Tak jsem alespoň načal novou dvěstěpadesátku,“ dodal s úsměvem plzeňský odchovanec.

Futsal liga pokračuje dalším kolem už v pátek. Interobal se představí na hřišti pražské Slavie.