Trenér futsalistů Plzně Kopecký: Chrudim nám bude chtít titul vzít

V uplynulých čtyřech letech klub dovedl k mistrovskému triumfu, pátou sezonu na lavičce zahájí v pátek v 19 hodin, kdy Plzeň v městské hale na Slovanech nastoupí proti nováčkovi soutěže z Chomutova.

Očekáváte, že Chrudim, kterou jste pokořili ve finále minulé sezony, chystá odplatu?

Určitě nám budou chtít titul sebrat. Chrudim po zklamání ve finále dlouho mlčela, přípravu začala až po návratu reprezentantů. Mají nového trenéra i brankáře, doplnili druhou čtyřku. Počkají si, budou nás sledovat, nebudou nikam kvaltovat. O titulu se bude rozhodovat až na jaře, myslím, že natvrdo do toho vlezou po Novém roce.

Může se do hry o titul přidat i některý další tým?

Silná bude opět Slavia. Kádr nechala pohromadě, má ho velice dobrý. Finančně je stabilní, přišli tři Ukrajinci, mluví se o dalších. Určitě může zamíchat kartami. A možná do toho nakoukne i Helas Brno, kam přišel slovenský reprezentant. Nikoho nelze podceňovat.

Generálka na ostrý start sezony vám výsledkově nevyšla, dvakrát jste doma podlehli polskému Bielsko-Biala i s Michalem Seidlerem. Co vám ty zápasy napověděly?

Byl to nejtěžší soupeř, kterého jsme v přípravě potkali. Známe jeho kvality, jsou tam polští i ukrajinští reprezentanti, pár Brazilců. Byl to kvalitní test, my jsme v těch utkáních ještě vyzkoušeli některé věci, různá složení.

Jak do týmu zapadli noví hráči, především Brazilci Kaká a Vitinho?

Dá se říci, že ve druhé čtyřce nám nahradili Caia a Dieceho, kteří odešli, i když jsem hodně stál o to, aby zůstali. Ale Kaká s Vitinhem by je měli nahradit, druhá formace by měla fungovat podobně jako doposud. Chemie mezi Brazilci a kluky ze Slovenska si hned sedla. Z první lajny vypadl Michal Seidler a moc mě mrzí, že onemocněl Dušan Kunstner. Bude mimo minimálně čtyři měsíce, to je velká ztráta, počítal jsem s tím, že právě on dostane šanci v první lajně.

Co dvojčata Zápotockých, kteří přišli z Ústí nad Labem?

Pomalu si zvykají, i proto jsme je uvolnili na hostování zpět do Ústí. Musí si zvyknout na rychlost a sílu, pro nás je to investice do budoucna. Potřebují čas, nesmíme na ně spěchat, budou potřebovat delší aklimatizaci. Ze Sparty přišel ještě Mikuš, i on si potřebuje zvyknout na jiné tempo, nabrat víc síly.

Knobloch už nakoukl do reprezentace, na srpnovém turnaji v Thajsku se blýskl nádherným gólem. Ještě poroste?

Adama jsme na reprezentační sraz pustili i proto, že tady za poslední rok udělal obrovský pokrok. Půl roku si zvykal, pak si přivykl a je vidět velký skok. Je to poctivý kluk, tvrdě na sobě pracuje. Ten gól i zkušenost z národního týmu mu zase pomůžou, další zkušenost pozná v Lize mistrů. Je to hráč, který nakoukává do osmičky základní sestavy.

Dosavadní asistent Michal Štrajt se posunul do role sportovního ředitele. Zůstanete na lavičce sám?

Zvládal jsem to takhle v Plzni možná dvě a půl sezony. Chvíli mi pak pomáhal Tomáš Štverák, teď Michal. Takže jsem zvyklý. Mám smlouvu ještě na rok, řekl jsem, že to odtáhnu sám.