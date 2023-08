Osmnáct gólů na úvod. A příští týden čeká plzeňské futsalisty Chrudim

Nejlepším střelcem zápasu byl ale pětigólový Lukáš Křivánek. „Určitě je to pro nás ideální start do soutěže, i když začátek jsme měli trochu pomalejší. Vysoké vítězství nám může pomoci do dalších zápasů. Už v příštím kole narazíme na Chrudim a to bude jiný kalibr. Za branky jsem rád a ještě k tomu mám dvě asistence. Samozřejmě by bylo pěkné, kdyby se mi takhle dařilo i dál, ale hlavní jsou tři body a úspěch týmu,“ zhodnotil utkání Křivánek.

Nahradit střelecky Michala Seidlera, který po minulé sezoně zamířil do polského Bielsko-Biala, by měl podle trenéra Kopeckého především další reprezentant Tomáš Vnuk. Ten se proti Chomutovu blýskl třemi trefami, k tomu zaznamenal i pět gólových přihrávek.

„Hattrick určitě potěší, je ale jedno, kdo dává góly. Hlavně že to tam padá,“ konstatoval Vnuk. „Po přípravných duelech, kdy jsme nedávali tolik branek, jsme to snad protrhli. Hráli jsme v novém složení, zpočátku to nebylo úplně ono. Pak nám trenér řekl něco k rozestavení, a ať zjednodušíme hru. Je dobře, že si zahráli úplně všichni. Musíme být připraveni i na to, že se někdo může zranit a umět ho nahradit,“ doplnila opora Interobalu.

I druhé kolo sehraje úřadující mistr v domácí hale. A bude to třaskavá bitva. Přesně za týden, v pondělí 4. září, dorazí do Plzně vicemistr z Chrudimi. Nastoupí tak proti sobě finalisté minulé sezony.