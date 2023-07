Končím, myslel si Tunka. Nakonec má zlato. Přindišovi pomohlo k medaili pivo

Kayakcross. Slovní spojení, které rozděluje slalomářskou komunitu. Závodníky i fanoušky. Pro některé budoucnost vodního slalomu, pro jiné show na efekt.

„Nezapadá do mojí filozofie. V závodě se snažím jet tu nejkratší a co možná nejideálnější stopu, abych byl nejrychlejší. V kayakcrossu spíš kazíte stopu ostatním a neřešíte tu svojí,“ podělil se o svůj pohled olympijský šampion Jiří Prskavec.

Na slalomářskou trať jsou v kayakcrossu vypuštěné čtyři lodě naráz, místo klasických bran musí závodníci objíždět nafukovací válce. K tomu na přesně určeném místě provést eskymácký obrat. A do toho se popasovat s ostatními soupeři.

„Občas je to nebezpečné, občas to bolí a občas teče krev,“ uznal kajakář Tunka.

Jemu ale přinesla disciplína v neděli pouze radost.

Když se na jaře nedostal do tříčlenné reprezentace v klasickém slalomu, zaměřil se pouze na kayakcross. Na Evropské hry, v rámci kterých se mistrovství Evropy pořádá, přijel pouze kvůli nedělnímu závodu. V sobotu zdárně postoupil z kvalifikace a chystal se do nedělního čtvrtfinále. Do něj ho nasadili společně s Přindišem, kterému se dosud na šampionátu příliš nedařilo a v neděli měl poslední šanci spravit si chuť.

Ondřej Tunka (číslo 2) a Vít Přindiš (číslo 4) se spouští do závodu kayakcrossu

Ze čtvrtfinálových jízd postupují vždy dva nejrychlejší závodníci a Přindiš postoupil s přehledem z prvního místa před Britem Dicksonem. Tunka se ale zasekl na jednom místě společně s Francouzem Castryckem, a do cíle dorazil až poslední. Zdálo se, že tady jeho cesta závodem končí. Ale ještě ani pořádně nevstřebal zklamání z nepostupu, když mu hlásili: Francouz i Brit dostali trest, dojdi si pro číslo do semifinále!

V semifinále opět startovali s Přindišem společně a opět také společně postoupili. Mezi tím síla větru nabyla až katastrofických rozměrů a začala v areálu bourat postavené stany. Jeden odlétl až ke kanálu a zasekl se na systému drátů nad vodou. Komplikaci naštěstí organizátoři rychle vyřešili a Tunka s Přindišem se mohli na startovací rampě chystat na svou finálovou jízdu.

V té si vedl suverénněji Tunka a na druhé protivodě měl zlatý náskok. A Přindiš za ním přemýšlel: taky mám na medaili, můžu jet za Ondrou a ještě zabojovat o zlato, nebo zkusím zdržet soupeře a Ondrovi to zlato pojistím…

Rozhodl se pro druhou možnost, ale medaili tím neztratil. Naopak, dojížděl do cíle hned za Tunkou a společně se radovali ze zisku zlata a stříbra. Až když přirazili ke břehu, dozvěděl se Přindiš, že mu rozhodčí připsali chybu, která ho odsunula na třetí místo. Stále to ale byla medaile, po které Přindiš tak toužil.

Vít Přindiš (zády) a Ondřej Tunka se radují po finále kayakcrossu na ME v Krakově

„Medaili jsem moc chtěl. Přišla po strašném týdnu, který jsem tu prožíval. Od pondělí jsem řešil problémy se zády, až teprve dnes jsem se probudil jen s lehkou bolestí a cítím se dobře,“ svěřoval se spokojeně. Co bylo za tak náhlým zlepšením? „Pomohla piva, která jsem si včera dal na oslavu Jířovy medaile,“ prozradil k oslavě evropského titulu Jiřího Prskavce.

Ještě spokojenější byl Tunka. „Jsem strašně šťastný. Cítil jsem po prvních závodech, že se zlepšuji, ale pořád jsem to nedokázal prodat. Tady jsem cítil, že by to šlo,“ zářil nový mistr Evropy.

Ondřej Tunka se zlatou medailí z kayakcrossu

„Po čtvrtfinále jsem byl fakt zklamaný, že mě ten Francouz vyšťouchnul, ale pak už to bylo jen skvělé,“ líčil a do jeho hlasu zněly rány kladivem, protože organizátoři už rozebírali stan, který fungoval jako mixzóna.

Ano, Evropské hry se v nedělním odpoledni už chýlili k závěru. Zatímco si medailisté z kayakcrossu šli pro medaile, dobrovolníci už balili reklamní bannery, stánky a vyklízeli zázemí organizátorů.

A pro české sportovce to byly povedené hry. Získali dohromady 28 medailí, z toho sedmi do nich přispěli právě slalomáři. Zároveň byly krakovské hry olemované zlatem. Hned na úvod programu ho vybojovala cyklistka Iveta Miculyčová v BMX a úplný závěr her pozlatil Tunka.