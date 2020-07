Už čtyři Váňovi koně se kvalifikovali do letošní Velké pardubické

11:02 , aktualizováno 11:02

Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou se objevila jména třiceti koní včetně vítězů tří posledních ročníků, kterými byli No Time To Lose, Tzigane du Berlais a Theophilos. Ve druhém kole bude možné koně přihlašovat do 24. září. Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní trenér Josef Váňa starší, jenž má své svěřence ve stájích v Bohuslavi a Mlýncích u Chyší a v jehož přípravě jsou i No Time To Lose a obhájce prvenství Theophilos.