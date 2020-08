Do sedla a do boje! Talent změří síly ve třetím testu na Velkou pardubickou

III. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou Kdy: sobota 8. srpna

sobota 8. srpna Kde: Dostihové závodiště v Pardubicích

Dostihové závodiště v Pardubicích Za kolik: dospělí 150 korun, mládež a senioři 80 korun, děti do 10 let a držitelé průkazů ZTP, TP a ZTP/P zdarma; rodinná vstupenka (2 dospělé osoby + až 3 děti) 400 korun Program 1. dostih , proutěné překážky IV. kategorie pro čtyřleté a starší koně na 3 400 metrů s dotací 60 tisíc (13.00)

, proutěné překážky IV. kategorie pro čtyřleté a starší koně na 3 400 metrů s dotací 60 tisíc (13.00) 2. dostih, steeplechase handicap V. kategorie pro pětileté a starší koně na 3 300 metrů s dotací 30 tisíc (13.35)

steeplechase handicap V. kategorie pro pětileté a starší koně na 3 300 metrů s dotací 30 tisíc (13.35) 3. dostih, steeplechase handicap III. kategorie pro pětileté a starší koně na 4 000 metrů s dotací 90 tisíc (14.10)

steeplechase handicap III. kategorie pro pětileté a starší koně na 4 000 metrů s dotací 90 tisíc (14.10) 4. dostih, steeplechase III. kategorie pro čtyřleté koně na 3 600 metrů s dotací 90 tisíc (14.45)

steeplechase III. kategorie pro čtyřleté koně na 3 600 metrů s dotací 90 tisíc (14.45) 5. dostih, steeplechase II. kategorie pro čtyřleté a starší klisny na 4 150 metrů s dotací 120 tisíc (15.20)

steeplechase II. kategorie pro čtyřleté a starší klisny na 4 150 metrů s dotací 120 tisíc (15.20) 6. (hlavní) dostih, steeplechase - cena NL pro pětileté a starší koně na 5 800 metrů s dotací 200 tisíc (16.00)

steeplechase - cena NL pro pětileté a starší koně na 5 800 metrů s dotací 200 tisíc (16.00) 7. dostih, steeplechase IV. kategorie pro pětileté a starší koně na 3 300 metrů s dotací 60 tisíc (16.35)

steeplechase IV. kategorie pro pětileté a starší koně na 3 300 metrů s dotací 60 tisíc (16.35) 8. dostih, steeplechase handicap IV. kategorie pro pětileté a starší koně na 4 500 metrů s dotací 60 tisíc (17.10) Startovka III. kvalifikace 1 Direct Lagrange (ž. Adam Čmiel)

2 Talent (ž. Martin Liška)

3 Catch Life (ž. Jan Odložil)

4 No Time To Loose (ž. Jan Kratochvíl)

5 Lodgian Whistle (ž. Jaroslav Myška)

6 Theophilos (ž. Josef Bartoš)

7 Mazhilis (ž. Jiří Kousek)