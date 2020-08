Do třetice už to nevyšlo. Váňovi koně tentokrát nebyli v kvalifikaci na stupních

Vyhrál ryzák Lodgian Whistle s žokejem Jaroslavem Myškou po pomalém úvodu. Loňský vítěz slavného dostihu Theophilos doběhl po chybě v závěru čtvrtý.



Na trať 5800 metrů dlouhou vyrazila sedmička koní „výletním“ tempem. Až po absolvování Irské lavice na sebe vzal roli lídra Myška a až do cíle před sebe s Lodgian Whistle nikoho nepustili.

Dlouho vlažného tempa využil i největší outsider závodu Catch Life a s žokejem Janem Faltejskem skončil druhý. Třetí doběhl Talent s Martinem Liškou.

Theophilos vyhrál letošní první kvalifikaci, ale tentokrát v horku s Josefem Bartošem chyboval. „V dostihu byl dobrý, ale u předposlední překážky mu nevyšel krok, udělal velkou chybu v rozhodující chvíli a náskok nechytil,“ konstatoval Bartoš a k pomalému úvodu dodal. „První dva kilometry to bylo na ostudu, takhle to nemůžeme jezdit.“

Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou se objevila jména třiceti koní včetně vítězů tří posledních ročníků, kterými byli No Time To Lose, Tzigane du Berlais a Theophilos. V druhém kole bude možné koně přihlašovat do 24. září.

Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní trenér Josef Váňa starší, jenž má své svěřence ve stájích v Bohuslavi a Mlýncích u Chyší a v jehož přípravě jsou i No Time To Lose a obhájce prvenství Theophilos.

Po třech kvalifikacích má už podmínky startu splněno pět Váňových svěřenců. Desetiletý hnědák francouzského původu Theophilos, jedenáctiletý hnědák francouzského původu Mazhilis, dvanáctiletý hnědák německého původu Ange Guardian, osmiletý hnědák německého původu Sottovento a naposledy jedenáctiletý hnědák anglického původu No Time To Lose.

Loňský vítěz Velké pardubické hnědák Theophilos prokázal své kvality a s žokejem Josefem Bartošem vyhrál první kvalifikaci na letošní 130. ročník tohoto slavného dostihu. Z ní se kvalifikoval i Mazhilis.

„Chtěli jsme kvalifikaci vyhrát, abychom mu mohli dát oraz. Jsem rád, že se nám to povedlo. Teď ho nachystáme na třetí kvalifikaci,“ uvedl Josef Váňa po první kvalifikaci.

Druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál pro změnu jiný Váňův svěřenec, favorizovaný Ange Guardian v sedle s Jiřím Kouskem navíc pátým kvalifikačním triumfem vyrovnal rekord Trezora. Druhý skončil v dostihu na 5800 metrů další svěřenec legendárního Josefa Váni Sottovento, jenž v cílové rovince dotahoval ztrátu, ale marně.

Dvanáctiletého Ange Guardiana pochválil jezdec za to, že ustál tlak od tréninkového kolegy Sottoventa s Janem Kratochvílem. „Zatápěl nám ke konci hodně, v posledních padesáti metrech jsem myslel, že budeme poraženi,“ přiznal Jiří Kousek. Závěrečná čtvrtá kvalifikace se poběží za tři týdny. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou by se měla konat 11. října.

V sobotních rámcových pardubických dostizích se Váňovým svěřencům dařilo napůl. Ve steeplechase III. kategorie na 3600 metrů vyhrál čtyřletý ryzák francouzského původu Chelmsford, ač běžel svůj první kros v životě. Naopak ve steeplechase III na 4000 metrů musel být po chybě na překážce zadržen šestiletý hnědák francouzského původu East River.