Dostihový spolek usiluje o výjimku z limitu návštěvnosti

Spolek proto požádal ministerstvo zdravotnictví, hygieniky a epidemiology, zda by mohl areál rozdělit do oddělených sektorů s povolenou kapacitou, řekl dnes novinářům předseda představenstva a náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš (ODS).

„Doufáme, že se nám limit podaří násobit počtem sektorů. Území je tak obrovské, že vytvořit tu tři nebo čtyři sektory by neměl být žádný problém. Měly by samostatné vchody,“ uvedl Kvaš. Jeden sektor by byl vyhrazen pro účastníky, další pro návštěvníky.

Na závodišti musí být během dostihů spousta personálu, zdravotníků, rozhodčích, dalšími jsou jezdci a jejich týmy a obchodní partneři. Jejich celkový počet prakticky vyčerpá limit 500 osob. Proto se také ještě nezačaly prodávat běžné vstupenky. Pokud by se podařilo získat povolení k rozdělení areálu na sektory, zvýšila by se kapacita až na 2000 lidí. Podle ředitele Dostihového spolku Jaroslava Müllera je další možností, že ministerstvo zdravotnictví udělí spolku obecnou výjimku pro 1500 až 2000 osob.

Zahajovací dostihový den se měl původně konat v tradičním termínu 8. května. Kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 byl ale odložen. Přesto chce spolek ve zkráceném čase stihnout osm mítinků včetně čtyř kvalifikací na Velkou pardubickou. Ty se všechny poběží během letních prázdnin. „Není to zcela ideální pro koně, stáje ani jezdce, ale máme mimořádnou situaci,“ uvedl Müller.