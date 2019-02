Česko jsme dlouho obhlíželi, přišel jeho čas, říká viceprezident UFC

V sobotu půjde o historicky první zkušenost Česka s UFC. Naopak to platí podobně, i když s tím rozdílem, že za rozhodnutím vedení UFC přijet s akcí do Prahy stálo dlouhotrvající, podrobné studium všech specifik evropské země. Aby se nemohlo nic pokazit. „A zatím se ukazuje, že UFC bude v Česku úspěšná,“ vypráví dobře naladěný Kanaďan David Shaw, jeden z nejvýše postavených mužů organizace.

Co nakonec po době rozmýšlení rozhodlo pro Česko a Prahu?

My jsme to tu dlouho obhlíželi. Na Prahu a Česko, kde je skvělý trh pro MMA, prostě přišel čas. A my jsme nadšení z dosavadních reakcí. Cítíme, že v Praze narůstá vzrušení, vždyť jsme lístky vyprodali hodně rychle. Byl čas. Praha i celá země se stane pravidelnou destinací pro UFC.

V čem je Česko pro UFC významné, hodnotné?

Ten seznam je dlouhý. MMA se v Česku už delší dobu rozvíjí a nám se naskytla možnost ukázat zde náš produkt. Občas je třeba přijít s akcí a lokální trh nakopnout. Předvedeme globální hvězdy i místní českou zápasnici (Lucii Pudilovou). Bude to pro nás první důležitá zkušenost a nebude poslední.

Takže akce v Praze není pro UFC čistě testem, zkouškou, zda to tady má vůbec cenu?

Pochopte, náš produkt bude zářit tady stejně jako kdekoliv jinde. Naší hlavní výzvou je dostat se na trh a prodávat lístky. Oceňujeme místní fanouškovskou základnu. Že je vyprodáno, je pro nás pravý indikátor úspěchu na trhu. Na to chceme v budoucnu znovu spoléhat.



Bere UFC sobotní akci čistě „pro Česko“, nebo jste to pojali jako akci ve střední Evropě?

Rozhodně pro Česko. Pokaždé, co jsme v Evropě byli, jsme se soustředili na místní zápasníky. Navíc Praha není jediné město v Česku, na které se díváme. Do Prahy jsme přijeli pouze jako do prvního města.

Když říkáte, že se v daných zemích soustředíte na místní zápasníky, jak má člověk rozumět tomu, že se v Praze představí jediný český zástupce? Protože dál tu jsou lidé z Nizozemska, Polska, Anglie a Ruska...

Celá akce stojí na předpokladu, že místní MMA podnítíme a rozšíříme. Doufáme, že mladí lidé, kteří přemýšlí, zda do MMA jít, se díky UFC rozhodnou pro. Zároveň zde pozorujeme současné potenciální zápasníky pro UFC.

Nebojíte se, že by přítomnost jediného českého zástupce mohla negativně ovlivnit atmosféru v hale?

Ne, dívejte... Nás táhne značka. Značka UFC. Když si lidé chtějí koupit lístek, očekávají tu nejlepší možnou kvalitu z celého světa. Jako fanoušek jdete za zábavou, pro zkušenost. Není pochyb o tom, že domácí zápasníci vytváří skvělou atmosféru ve formě potlesku a rozvíření energie, lidi za Lucy (Pudilovou) budou stát, ale myslíme si, že budou diváci nadšení i z dalších hvězd.

Můžete prozradit, kteří, pokud byli, další zápasníci z Česka či Slovenska připadali v úvahu pro Prahu?

Naši matchmakeři (lidé, co domlouvají zápasy) mají vše dopodrobna promyšlené, tráví spoustu času rozmýšlením, koho postavit s kým. Komunikují po celém světě. Seznam dalších potenciálních zápasníků byl, ale ode mě by bylo trochu neprofesionální, kdybych prozradil konkrétní jména. Dorazí sem i jeden z našich matchmakerů Sean Shelby, který s prezidentem společnosti Danou Whitem spolupracuje asi nejblíž ze všech, a ten má určitě některé lidi vyhlídnuté.

Vy jste klíčovým mužem, který stál za průnikem UFC do států jako Kanada, Austrálie či Nový Zéland. V čem tkví váš úspěch při vyjednávání v novém prostředí?

Musíte propojit diváka s obsahem. Jelikož nemůžeme být všude najednou, nejlepší způsob je, že se ujistíme, aby lidé mohli sledovat náš obsah v televizi. Každý rok máme 42 akcí, z toho 12 až 13 velkých. Dalším důležitým aspektem je spojit se s promotérskými organizacemi v dané zemi, i s amatéry. Abychom se ujistili, že má MMA v té zemi našlápnuto. A také musíme spojovat samotné zápasníky přímo s fanoušky, aby spolu byli v kontaktu.

Do jakých zemí dál UFC plánuje zamířit?

Investujeme velké peníze v Rusku a Číně. V Šanghaji otevíráme tréninkové středisko, zavázali jsme se, že budeme pořádat každý rok dvě akce v Rusku. V Mexiku se domlouváme na pořádné spolupráci s místní televizí. A nikdy jsme nebyli v Africe! Dává smysl například Jihoafrická republika.

Zažili jste někdy vyložené zklamání z nějaké země?

Nemyslím si. Hodně se připravujeme, všechno studujeme, takže jsme nebyli zklamaní, jen vždy přemýšlíme, co jsme mohli udělat lépe.

Čím je UFC tak úspěšná? Proč ta tři písmena táhnou?

UFC je nepředvídatelná, vzrušující a intuitivní. Fyzicky vás zasáhne, užíváte si ji s nadšením. Víme, že v Česku nikdy nebudeme důležitější než hokej a fotbal, stejně tak to platí s hokejem v Kanadě nebo golfem a ragby v Austrálii. Ale v žádném jiném sportu nezažijete tak živou energii, když jste na místě.

Kam se UFC může dál vyvíjet? Přivést třeba více žen?

Ano. Ronda Rouseyová a Liz Carmoucheová ženám v UFC cestu vyšlapaly a my v ní chceme pokračovat. Jsme pyšní na to, že se k ženám chováme stejně jako k mužům.

Vy jste v UFC od roku 2013, jak se od té doby změnilo postavení organizace ve smyslu marketingové síly, prestiže?

Stali jsme se ještě větší značkou, to rozhodně. Vše souvisí s tím, že jsme podepsali smlouvy s televizemi, tak fungujeme. Za posledních deset let pro nás byli klíčoví zápasníci jako Ronda Rouseyová (první ženská šampionka v UFC), Američan John Jones (současný šampion polotěžké váhy) nebo Conor McGregor (historicky první držitel dvou titulů v UFC). S nimi jsme měli spojené ty největší události, díky nim získáváme nové fanoušky, kteří třeba byli celou dobu mimo a najednou slýchají o McGregorovi celí fascinovaní.

Proč jste se vy osobně v roce 2013 rozhodl, že spojíte svou budoucnost s UFC?

Jako Kanaďan jsem vždycky miloval hokej, pak přišel Georges St-Pierre (bývalý šampion welterové váhy do 77 kilogramů) a dostal jsem se do toho. Fascinuje mě, že jenom v MMA potřebují být sportovci dokonale vyladění ve všech aspektech fyzické zátěže. Můžete být silový útočník ragby nebo dynamický obránce v hokeji, ale sílu, výdrž, soustředění, disciplínu a respekt kombinuje jen MMA.

Conor McGregor vs. Chabib Nurmagomedov, mezi nimi šéf UFC Dana White.

Tváří UFC je prezident Dana White, jaký s ním máte vztah?

Kancelář má přes chodbu, většinou řve, když ode mě něco potřebuje (smích). Dana je vášnivý chlap, nic ho nebaví víc než dát fanouškům skvělý zápas. A je hrozně lehké se s jeho nadšením svézt.

Jaký je člověk? Chová se jinak v soukromí než před kamerami?

To, co vidíte, je Dana White. Ten člověk jí, spí a přemýšlí o UFC. Je tím úplně posedlý. V Americe jsme právě uzavřeli ohromnou smlouvu s televizí ESPN a Dana rád vzpomíná, jak před patnácti lety zkoušel ESPN zaplatit, aby nás vysílala. Teď chce, aby se UFC stala dominantní světovou silou. Vždycky říká: Jediné, co potřebujete k dobrému zápasu, je oktagon.

Poslední dobou řešíte především konflikt McGregora a Nurmagomedova, mířím k tomu incidentu, kdy McGregor napadl autobus soupeře a musel před soud. Ublížila kauza UFC? Nebo spíše naopak vzhledem k tomu, že jste záběry z napadení použili v oficiálním promo videu?

Podívejte... Mezi nimi se odehrává velký příběh, který sahá do celého světa. Pro nás bylo po tom incidentu důležité rychle se rozhodnout, jak se vším naložit. Jestli chceme, aby se to stalo znovu? Rozhodně ne, nepřeje si to ani Nevadská atletická komise, která rozhodovala o trestu (McGregor musel odpracovat pět dnů veřejně prospěšných prací, absolvovat kurz sebeovládání a uhradit vzniklé škody). Ale poučili jsme se z toho, oba brzy uvidíme zpět, jsou to nejlepší, co máme.