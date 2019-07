Trenérův týden snů: narození syna, potom český titul po 13 letech

„Je to úžasný pocit. Naštěstí přišel na svět dost brzo, abych se mohl soustředit na zápas. Musím hodně poděkovat manželce,“ dojatě popisoval po zápase s pohárem v ruce Harrod.

Kouč po zápase uznale poděkoval soupeři za bojovný výkon. „Blahopřeji Ostravě, jsou to borci a bojovali do konce.“

Infarktový průběh závěru zápasu prožíval trenér Lions velmi intenzivně. „Ještě poslední dvě minuty do konce nebylo jasné, jak to dopadne. Opakovali jsme hráčům ať nepřestávají věřit. Byla to dobrá reklama na fotbal.“

Myšlenky na konec

Lions se do finále dostali po dvou porážkách v semifinále v předcházejících ročnících. Stačilo málo a pražský tým by vypadal jinak.

„Málokdo to ví, ale po loňské prohře v semifinále jsem málem s fotbalem skončil úplně. Říkal jsem, že se musí v Lions spoustu věcí změnit, abychom se dostali zpět na vrchol,“ popisoval šťastný Harrod s pohárem v ruce.

Jeho přání se vyplnilo. Do klubu přišlo nové vedení a Harrod se stal poprvé hlavním trenérem. Harrod i jeho svěřenci si změny pochvalovali.

Sestřih a ohlasy na Czech Bowl:

„V týmu byla stagnace. Když jsme viděli, že se posunula úroveň managementu o level výš, tak nás to všechny nakoplo, abychom do toho dávali ještě víc,“ potvrdil na tiskové konferenci před Paddock Czech Bowlem zkušený obránce Lions David Michálek. „Nemusíme se vůbec starat o to, co se děje kolem týmu. My jsme tu pouze od toho, abychom se maximálně připravili na zápas,“ dodal Michálek.

Taktická bitva ve finále

Lions se mohli v letošní sezoně opřít o početnou trenérskou skupinu. Už před sezonou to nový hlavní trenér pražského týmu vyzdvihl jako velkou přednost. „Letos je v týmu sedm trenérů, což jsme nikdy neměli. Je to úplně něco jiného,“ doplnil Harrod.

Možná i to hrálo ve finále roli. Ostravští Steelers neměli početný trenérský tým a i jejich hlavní trenér plnil úlohu hráče. V klíčovém momentu zápasu tak možná chyběl klid a rozvaha trenérů.

Tisková konference po Czech Bowlu:

Steelers vedli dvě a půl minuty před koncem 23:21 a měli míč lehce za polovinou hřiště. Na čtvrtý down se místo odkopu, který by Lions posunul do hloubi vlastního pole, rozhodli ponechat na hřišti útok. Zisk prvního downu by totiž jejich šance na titul dramaticky zvýšil. Obrana Lions ale zabrala a předala míč svému útoku v solidní pozici na hřišti, což nakonec pramenilo v rychlý obrat zápasu.

Titul už nepustíme!

Myšlenky v Lions se teď pomalu obrací k sezoně 2020. „Je to výzva pro naší organizaci, abychom šli dál a dostali se zase o úroveň výš,“ potvrdil Harrod. „Trpěli jsme dost, ale konečně máme to, co jsme podle mě už měli ještě dříve,“ připomněl trenér 13leté čekání Lions na titul.

Generální manažer klubu Lukáš Bencalik věří, že Lions započali dominanci. „Je za tím obrovské množství práce celého managementu. Víme, že jsme si teď na sebe upletli trochu bič, ale pro nás je to dobře. Titul jsme teď získali a teď už ho nikomu nepustíme!“

Lions už jednou vyhráli titul třikrát v řadě (2004-2006). Podaří se jim to znovu?