Tým Steelers končil sezonu v slzách, bitvu o titul prohrál potřetí v řadě

Dvě a půl minuty před koncem finále Paddock ligy amerického fotbalu vedli hráči týmu Ostrava Steelers nad pražskými Lions 23:21 a drželi míč. Jenže klíčovou hru nezvládli, na vlastní polovině darovali balon soupeři, který si díky touchdownu a dvoubodovému potvrzení zajistil vedení 29:23.

A protože poslední útočný pokus Steelers pohořel, Lions slavili titul, zatímco hráči Steelers klopili hlavy a mnohým z nich tekly po tvářích slzy.

„Bolí to hrozně moc. A klidně napište, že brečím,“ přiznal ostravský runningback Dominik Dvorský. „Bohužel to nevyšlo, ale prohra není to, za co bychom se měli stydět. Prague Lions hráli dobře, porazili nás, takže nám nezbývá nic jiného než jim gratulovat. Prohráli jsme si to vlastními chybami.“

Steelers byli v Czech Bowlu potřetí v řadě, stejně jako loni ho hráli na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Jenže ani zkušenosti z předchozích finálových bojů, ani domácí prostředí jim nepomohlo.

„Obrovsky to mrzí. Strašně. Myslím si, že jsme byli lepší. Udělali jsme jednu obrovskou chybu, k tomu jsme měli interception v end zóně (soupeř zabránil touchdownu zachycením přihrávky - poz. red.), dvakrát jsme neproměnili pokus o čtvrtý down (útok odevzdal míč soupeři). Prostě co k tomu říct,“ hlesl Jiří Šimečka, člen útoku Steelers.

„Zásadní byl ten neproměněný čtvrtý down na konci. Právě ten rozhodl,“ podotkl Dvorský. „Šlo tam o malé nedorozumění mezi mnou, quarterbackem a lajnou. Bohužel to nevyšlo,“ litoval runningback.

„Šlo o společné rozhodnutí trenérů,“ vysvětloval ostravský quarterback Douglas Webster, proč se tým neúspěšně pokusil udržet na hřišti útok ziskem potřebného jednoho yardu. „Bohužel to bylo o provedení. Na naší straně míče bylo příliš mnoho chyb, přišly v klíčových okamžicích,“ mrzelo Webstera.

Prague Lions tak vybojovali svůj pátý titul, čekali na něj od roku 2006. Steelers vyhráli zatím jednou v roce 1997. „Náš cíl už nemůže být jiný než Czech Bowl. Jak říkal náš kouč Garry (Griffeth), už to nebude o tom dostat se do semifinále, ale dojít do finále a stát se v něm šampiony,“ dodal Dvorský.