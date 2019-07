Ostravské Steelers čeká boj o titul. Musíme zůstat klidní, plánují

„Je to velmi vzrušující pocit, být v takové situaci se vším, co se děje kolem nás,“ prohlásil quarterback ostravského celku Douglas Webster. „Je to všeobjímající, celý ten proces vstřebávám.“

Hráč, který má pomoci Steelers vybojovat titul po 22 letech, příliš nervózní nebude. „Když to vezmu obecně, tak asi všichni, kteří hráli takový zápas, řeknou, že před ním cítili v břiše motýly. Já povedu útok, takže si musím být jist, že dělám vše, co můžu. Musím zůstat klidný, udržet chladnou hlavu, povzbuzovat spoluhráče a zároveň být schopný vidět, co dělají ofenzivní i defenzivní lajny a upravovat hru podle toho.“

A Steelers doufají, že Webster povede jejich útok stejně jako ve všech předchozích zápasech. Od jeho příchodu po třech zápasech základní části totiž ostravský tým ještě neprohrál.

„Na souhře útoku má největší zásluhu má právě Douglas. Když přišel, jasně stanovil podmínky kdo co jak kdy. Nesnažil se vymýšlet nějaké složitosti. Tím, že má zkušenosti z české ligy, nastavil nám jednoduchá schémata. Receiveři to pochopili, stejně tak ofenzivní lajna pochopila všechno, co po ní chce. A tou jednoduchostí i jeho tvrdostí jsme se sehráli docela rychle a je to lepší než v minulých ročnících,“ konstatoval runningback Dominik Dvorský.

Na titul čekají Steelers od roku 1997. „To jsem ještě ani nebyl na světě,“ usmál se Dvorský. „Ale je to další z motivací, která nás žene. Ten jediný titul zažil z týmu jen Martin Wasserbauer, i pro něj to chceme vyhrát,“ zmínil runningback klubovou legendu, stále aktivního 52letého hráče obrany. „Je to velká motivace. Na trénincích nás Martin žene, křičí na nás, že letos to je možná jeho poslední sezona. Takže teď, nebo nikdy. Martin je velký motivátor.“

Návod, jak zdolat Lions, dali Ostravským hráči celku Pardubice Stallions, kteří je porazili v předposledním kole základní části. „Loni jsem hrál v Pardubicích a viděl jsem, co letos předvedli. Odvedli báječnou práci v útoku a já viděl pár věcí, které by se daly proti obraně Lions využít,“ řekl Webster. „Náš útok chceme držet vybalancovaný. Chceme využívat jak přihrávky vzduchem, tak hru po zemi, na kterou máme v týmu skvělé runningbacky,“ ocenil Webster své spoluhráče. „A také mám pár věcí, které jsem v této sezoně ještě neukázal. Myslím, že tam bude pár překvapení. Bude to zajímavé.“