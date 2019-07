Konec v 52 letech? „Nechci se loučit. Ten prokletý pohár musím mít“

Třetí finálovou prohru v řadě nesl těžce. „Je to strašné,“ soukal americký fotbalista ze sebe, když si utíral z tváře slzy.

Dvě a půl minuty před koncem finále Paddock ligy vedli hráči týmu Ostrava Steelers nad pražskými Lions 23:21 a drželi míč. Jenže klíčovou hru nezvládli, na vlastní polovině darovali balon soupeři, který si díky touch downu a dvoubodovému potvrzení zajistil vedení 29:23...

Předchozí dvě finále s Prague Black Panthers byla jednoznačná. Co podle vás rozhodlo letos? Ještě dvě a půl minuty před koncem jste vedli.

Tam jsme hráli čtvrtý down místo toho, abychom balon odkopli na opačnou stranu hřiště. Tím rozhodnutím, že jsme nekopali, jsme ztratili všechno. Ani nevím, kdo to rozhodl, nebyl jsem na hřišti. Asi někdo z kapitánů. Kdybychom kopali, byl by balon daleko od naší end zóny a ty dvě minuty bychom útok Lions udrželi.

Tušíte, proč nepřišla sázka na vaši statisticky nejlepší obranu?

Je to pro mě nepochopitelný krok. Nevím, jak tohle mohl někdo rozhodnout, nechápu to. Nevím.

Chtěl jste se s kariérou rozloučit titulem. Co teď?

Já se nechci loučit. Já ten prokletý pohár musím mít.