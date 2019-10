Florbal vs. americký fotbal. Hráč Lions přibližuje prostředí obou sportů

„Na florbalu miluju tu technickou stránku hry, americký fotbal je zase neuvěřitelně komplexní. Oba sporty mají neobyčejné kouzlo, ač jsou na první pohled hodně odlišné,“‎ říká borec, jenž mistrovskou sezonu musel vynechat kvůli borelióze.

Jak jste se dostal k florbalu a jak dlouho jste ho hrál?

S florbalem jsem začal už ve třetí třídě na základní škole, kdy jsem navštěvoval florbalový kroužek. Vedoucí kroužku měl v té době kontakty ve FbŠ Bohemians, kam mě záhy doporučil, a počínaje elévy jsem měl možnost právě v Bohemce projít všemi kategoriemi. U florbalu jsem vydržel deset let, převážně pod taktovkou bouřliváka Michala Jedličky, který mě naučil skoro všechno.

Kdy jste s začal s americkým fotbalem?

K americkému fotbalu jsem se dostal velmi brzy po ukončení mé florbalové kariéry. Hledal jsem nějakou alternativu, která by mě naplňovala. K americkému fotbalu mě přivedli kamarádi z gymnázia, kteří v té době už nastupovali za juniorku Prague Lions. V té době jsem začínal cvičit, kontakt jsem měl rád vždy, a proto se kamarádovi Jakubovi Ječnému nakonec podařilo mě uhnat.

Zkuste oba sporty porovnat. V čem a čím vás každý z nich naplňoval?

Florbal mě naplňoval hlavně svou techničností a rychlostí hry, u amerického fotbalu mě baví ten sport jako takový. Je to neuvěřitelně komplexní hra, která vyžaduje a zároveň rozvíjí různorodé dovednosti a schopnosti.

V obou případech se jedná o amatérské sporty. Florbal, i díky své dostupnosti, je neskutečně rozšířený. Americký fotbal postupně roste. Jak to sledujete jako člověk, co se v obou sportech pohybuje?

Záleží na tom, jak to člověk vezme. Samozřejmě, pokud se podíváme na ekonomickou stránku věci, tak souhlasím. Nicméně, když se na věc podívám pohledem hráče, který si oba sporty vyzkoušel na vrcholové úrovni, tak mám trochu jiný názor. Moc lidí si ale neuvědomuje, kolik času, dřiny a úsilí za úspěchem týmů z vrcholových lig stojí. Ale myslím si, že pokud bude popularita obou sportů růst tímto tempem, tak se zanedlouho můžou oba sporty stát profesionálními.

Jak byste srovnal kulturu v obou těchto sportech?

Z toho, co jsem měl možnost zažít, mě americký fotbal uchvátil neskutečně týmovým duchem, se kterým jsem se ani ve florbale, ani v jiném kolektivním sportu nikdy nesetkal. Když potřebuje někdo z týmu pomoct, ostatní spoluhráči jsou tu pro něj a neváhají mu s danou věcí pomoct i ve větším počtu. To si například v prostředí florbalového týmu nedokážu představit, tam je to spíše o skupinách spoluhráčů, kteří se baví navzájem, ale ostatní je nezajímají.

Kam jste to dotáhl s florbalem a jak se vám daří v americkém fotbale?

Co se týče florbalu v Bohemce, tam jsem byl součástí velice úspěšných ročníků, prošel jsem si prakticky všemi elitními mládežnickými kategoriemi a vyhráli jsme snad všechno, co se vyhrát dalo. U Lions jsem strávil jeden rok v juniorce, a pak se plynule posunul do seniorského týmu. Jako aktivní hráč jsem zažil pouze pár proher v semifinále a jedno prohrané finále. Součástí letošního úspěchu jsem kvůli zdravotním problémům bohužel být nemohl, i proto mám o motivaci postaráno.

Prague Lions dlouho čekali na titul, letos se to povedlo a mluví se o tom, že chcete vyhrávat jeden titul za druhým. Popište, v čem jsou Lions specifičtí.

Myslím si, že za letošním úspěchem stojí především změny ve struktuře týmu a vedení jako takovém. Lions jsou specifičtí tím, že chtějí být jednou velkou rodinou, která chce zároveň každý ročník sahat po těch nejvyšších metách, avšak v posledních letech tomu vždy něco chybělo. Teď je vidět, že změny, které proběhly, byly ku prospěchu věci a Lions budou určitě chtít na letošní úspěch navázat podobným způsobem.

Máte nějaký herní vzor v NFL?

Konkrétní herní vzor asi nemám, ale obecně mě dost baví sledovat hráče NFL hrající na stejné pozici. Takže NFL rozhodně sleduji pravidelně.

Daniel Blahovec v barvách Prague Lions

Jaké máte osobní cíle v americkém fotbalu?

Nejbližším cílem je pro mě návrat do sestavy, jelikož jsem teď rok prakticky nesportoval. A pokud se mi návrat povede, tak chci pomoct Lions dotáhnout k obhajobě titulu.

Jak hodnotíte úroveň českého florbalu a amerického fotbalu v porovnání s jinými evropskými zeměmi.

Myslím, že zrovna florbal je v tuzemsku opravdu na dobré úrovni. V mládežnických kategoriích byly české týmy těm zahraničním vždy rovnocennými soupeři, mužská reprezentace patří již spoustu let ke špičce. U amerického fotbalu je to trochu náročnější, přece jen se jedná o sport, který je u nás pořád ještě nový. Nicméně i tak si troufám říct, že v poslední době se úroveň hodně zvedla a přední týmy z naší ligy se dokážou měřit s těmi zahraničními. To ostatně například letos ukázali Prague Black Panthers, kteří se velice úspěšně předvedli v rakouské AFL.