Už jenom symbol, nebo stále ještě hráč? Kaepernick chce zpátky

Vše odstartovala příprava na sezonu 2016. Před zápasem si během národní hymny Kaepernick sedl, čímž vyvolal obrovské pozdvižení. Své gesto vzdoru následně změnil v pokleknutí.

Národní hymna a americká vlajka jsou ve Spojených státech symbolem patriotismu. Jakékoliv zneuctění se potká s ostrou kritikou. A tak všichni fanoušci zámořské NFL byli v šoku, když jedna z hvězd, která dovedla San Francisco 49ers v roce 2012 do Super Bowlu, odmítla vzdát hymně hold.

„Nebudu hrdě stát před vlajkou státu, který utlačuje Afroameričany,“ odůvodnil Kaepernick. „Toto je víc než fotbal a já nemohu sobecky odvracet zrak jinam,“ dodal. A tak se Kaepernickovi podařilo rozdělit na dva tábory nejen fanoušky amerického fotbalu, ale celé Spojené státy.

Jeden tábor stál za Kaepernickem a někteří hráči i trenéři se veřejně připojili k postoji a začali během hymny klekat. Mezi podporovateli nechyběl ani vlivný miliardář a majitel Dallas Cowboys Jerry Jones. Ten během jednoho zápasu sešel na střídačku svého týmu a hrdě si klekl po boku hráčů, z velké většiny Afroameričanů.

Jak se později ukázalo, jeho gesto bylo spíše laciným populismem. Jones ani další z vlivných lidí se totiž později za Kaepernicka nepostavili.

Silná slova Trumpa

Do celospolečenského problému vstoupil se svou typickou rozvahou také prezident Spojených států Donald Trump. Nabádal majitele všech NFL týmů, aby proti protestujícím hráčům tvrdě zakročili.

„Vyhoďte toho zaprodance ze hřiště,“ nechal se Trump veřejně slyšet na adresu protestujících hráčů.

Žádný z hráčů nebyl vyhozen, ale liga na malou chvíli přišla s pravidlem, kdy hráči během státní hymny mají zůstat v šatnách.

Tento nápad byl ale rychle smeten ze stolu. A tak bouřlivá sezona 2016 pokračovala s rozbroji na obou stranách a NFL s majiteli neměli jasný plán, jak situaci vyřešit.

Spiknutí NFL proti Kaepernickovi

Po sezoně 2016 se 49ers rozhodli s Kaepernickem rozloučit a kontroverzní quarterback mohl podepsat s libovolným týmem. Jenže žádný klub neměl zájem o hráče, který si sebou nese takové drama. A to navzdory tomu, že Kaepernick stále patřil mezi dostatečně kvalitní hráče na to, aby se uchytil na soupisce některého z týmů.

Nikdo ale nechtěl hráče, který na sebe strhává tolik pozornosti. Od sezony 2017 tak je Kaepernick bez angažmá. „Volný čas“ využil k pokračování svého hnutí. Kaepernick se spojil s Nike, se kterým natočil reklamní klip se sloganem: „Věř v něco, i když to znamená obětovat všechno.“ (anglicky: „Believe in something. Even if it means sacrificing everything.“)

Reklama s Kaepernickem pro Nike:

Kaepernick se ale nechtěl smířit ani s tím, že už si v NFL nezahraje. Navíc měl dojem, že se majitelé a NFL proti němu spikli a dohodli se, že Kaepernicka nezaměstnají. V říjnu 2017 podal stížnost proti NFL z tajné dohody. Bylo pak velkým překvapením, když se Kaepernick a NFL dokázali na začátku letošního roku dohodnout na vyrovnání. Nikdo neví, co bylo součástí smíru.

Nečekaný tryout a další fraška

Ještě větší překvapení vzbudilo minulý týden prohlášení NFL, že pro Kaepernicka připravila v Atlantě tryout, na který zvala všech 32 týmů NFL. Kaepernick měl na hřišti ukázat, že je stále ve formě a je připraven podepsat kontrakt.

Ve vzduchu viselo spoustu otázek. Proč NFL celou akci pro Kaepernicka pořádá? Týmy měly od roku 2017 možnost povolat Kaepernicka na testování tak, jak to dělají s dalšími hráči, kteří jsou bez smlouvy.

Proč zrovna v polovině sezony a navíc v sobotu? Načasování celé akce bylo dopředu přitažené za vlasy. Sezona je ve druhé polovině a nyní je téměř nemožné, aby se Kaepernick zapojil do rozjetého vlaku. Zvlášť na pozici quarterbacka.

A sobota? Horší den si NFL nemohla vybrat. Trenérské týmy se připravují na nedělní zápas a skauti jsou na zápasech univerzitního fotbalu, které se tradičně hrají právě v sobotu. Na tryout tak mohli přicestovat pouze nízko postavení zástupci klubů, kteří stejně nemají rozhodovací pravomoc.

O to víc pak bylo úsměvné prohlášení Kaepernicka, který očekával vysokou účast. „Nemohu se dočkat až uvidím hlavní trenéry a generální manažery,“ uvedl na svém Twitteru.

Colin Kaepernick čelí novinářům po svém tréninku Colin Kaepernick čelí novinářům po svém tréninku

Jen málokdo očekával, že by tryout proběhl bez problémů. Přibližně půl hodiny před naplánovaným tryoutem v Atlantě se tábor Kaepernicka rozhodl, že se této akce hráč nezúčastní a místo toho vybere vlastní hřiště. Kaepernick totiž nebyl spokojený s podmínkami tryoutu.

NFL odmítla dát dopředu seznam klubů, které se zúčastní. Největším trnem v oku ale bylo prohlášení, které měl Kaepernick podepsat. To se lišilo oproti standardním prohlášením, které hráči bojující o místo v týmu podepisují. Kaepernickovo prohlášení se točilo pouze kolem případného zranění v průběhu tryoutu. Jakákoliv zmínka o případném (ne)zaměstnání chyběla.

NFL přispěchala s prohlášením, ve kterém sdělila své zklamání z odmítnutí připraveného tryoutu. „Dnešní akce byla určená k tomu, o co Colin celou dobu žádal. Příležitost ukázat svou fotbalovou připravenost a zájem o návrat do NFL. Dvacet pět klubů se mělo zúčastnit a všech třicet dva klubů mělo dostat video z tréninku i s rozhovorem. Jsme zklamáni, že se Colin rozhodl nepřijít.“

Vlastní tryout na střední škole

A tak se Kaepernick rozhodl udělat narychlo vlastní tryout na hřišti střední školy, kam pozval všechny zástupce klubů a média. Několik skautů rezignovaně odjelo zpět na letiště. Na tryout se dostavilo sedm klubů NFL. Nechyběli protestující ani jeho podporovatelé. Jedni vyčítali Kaepernickovi pohrdání symboly Ameriky, druzí protestovali proti spiknutí NFL.

Po tryoutu, na kterém Kaepernick ukázal, že má stále ruku pro NFL, mluvil s přítomnými zástupci klubů. „Až se vrátíte zpět, vyřiďte majitelům, ať nejsou ustrašení,“ promlouval k nim. „Jsem připraven jít kamkoliv. Míč je teď na jejich straně,“ dodal k případnému angažmá.

Bude některý z týmů ochotný jít do tohoto risku a podepíše Kaepernicka?