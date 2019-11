Chyť ho, když to dokážeš. NFL udivuje nepolapitelný Jackson

Značku NFL dlouhá léta reprezentovali Tom Brady, Drew Brees nebo Peyton Manning. Tato slavná trojice ovládla poslední dvě dekády soutěže. Přestože Brady i Brees vedou své týmy do play off i nyní, už nejsou tím hlavním tahákem. Elektrizující show na hřišti předvádí jejich mladší nástupci.

Nečekaná MVP?

Brady ani Brees totiž letos vůbec nefigurují v okruhu favoritů na prestižní ocenění pro nejužitečnějšího hráče.

Tu si naposledy odnesl třiadvacetiletý quarterback Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs. Tentokrát je největším favoritem Lamar Jackson, kterému je stále pouze 22 let. Jediným konkurentem ze zkušených hráčů je Russell Wilson, vůdce Seattlu.

Jackson vstoupil do NFL v loňské sezoně, kdy ho v draftu vzali Ravens až poslední volbou prvního kola. Hned čtyři týmy sáhly před Jacksonem po jiném quarterbackovi. Někteří odborníci doporučovali Jacksonovi změnit pozici na post wide receivera, kde dokázal využít své rychlosti. Jackson si stál na svém.

„Jsem quarterback a NFL brzy pozná mé kvality,“ nebál se velké výzvy.

Přestože se Jackson dostal s Ravens do play off už napoprvé, málokdo mu dával šanci, že by měl patřit k hvězdám NFL. Los Angeles Chargers ukázali v play off strategii, jak neortodoxní útok v čele s Jacksonem zastavit. Navíc se mladému quarterbackovi vyčítalo, že neumí tak přesně házet a jeho běhání na NFL úrovni dlouhodobě fungovat nebude.

O tom, jak hluboce se prognózy o Jacksonovi mýlily, se přesvědčují týmy po celou sezonu. Naposledy v pondělní dohrávce Los Angeles Rams. Účastník Super Bowlu byl proti mladé hvězdě naprosto bezzubý. Všech šest útočných tažení zakončil útok Ravens touchdownem a po vybudování komfortního náskoku 42:6 přenechal Jackson své místo náhradníkovi, který pohlídal další výhru.

Skandování fanoušků „MVP, MVP, MVP“ začíná znít na adresu Jacksona tradicí i na venkovních zápasech. Takového uznání se mu dostalo i v Los Angeles. Jeho spoluhráč Mark Ingram má o budoucím vítězi této ceny jasno. „Jestli má někdo jiný názor, ať přijde za mnou,“ poznamenal Ingram v dobré náladě před novináři.

Lamar Jackson v zápase s LA Rams:

„Je důvod, proč řada lidí označuje Jacksona jako MVP. Dnes to tak rozhodně vypadalo,“ vysekl poklonu Sean McVay, hlavní trenér Los Angeles. Ofenzivně laděný kouč mohl jen přihlížet dominantnímu výkonu soupeře.

Jackson si ale rychle získanou slávu nepřipouští. „Je to fajn, ale snažím se vyhrát Super Bowl,“ uvedl Jackson po vítězném utkání. „Nestarám se o cenu MVP. Jestli to dopadne, tak budu rád, ale Super Bowl je hlavní cíl.“

Chválou na jeho adresu nešetřil ani jeho vlastní trenér John Harbaugh. „Jsem ohromen jeho schopností dělat správná rozhodnutí v kritických momentech.“ To je často největším problémem mladých quarterbacků, kteří se tak často dopouští zbytečných chyb.

Action Jackson

Nyní patří Ravens k nejobávanějším týmům NFL. Jackson vyniká hrou po zemi i vzduchem. To by ještě nebylo tak neobvyklé. V NFL působí více quarterbacků, kteří umí získávat yardy po zemi. Nikdo se ale nemůže srovnávat jeho s rychlostí a hbitostí. V házení míče se navíc neskutečně zlepšil.

Jackson je prvním quarterbackem v historii NFL, který ve svých prvních dvou sezonách dokázal naházet alespoň 3 000 yardů a dalších 1 500 yardů přidat po zemi.

Lamar Jackson z Baltimoru u mikrofonu televize ESPN

Ravens se rozhodli vybudovat celý útok kolem svého neobvyklého talentu. A ostatní týmy tápou. Jak se na takového soupeře připravit? V průběhu sezony nenarazí soupeři na podobný útok, jaký předvádějí Ravens. A v tréninku také nikdo nedokáže napodobit jejich styl. O tom se přesvědčil i defenzivní genius a hlavní trenér New England Patriots Bill Belichick. Jeho tým s vyhlášenou obranou jen marně hledal recept na útočnou vichřici se jmenovkou Jackson.

Dokážou ale Ravens a Jackson udržet vysoko nastavenou laťku až do konce? Nebylo by to poprvé, kdy týmu dojde v klíčových chvílích v play off dech. Navíc play off v NFL je velmi nevyzpytatelné. Jedna prohra a pohádka Havranů může rychle skončit..

Může Jackson jakožto mladý vyzyvatel svrhnout Bradyho Patriots z trůnu konference AFC? Obhájci titulu byli v Super Bowlu hned čtyřikrát v posledních pěti letech. Teď se zdá, že mají velké vyzyvatele v partě kolem elektrizujícího Jacksona.