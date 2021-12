Chebští stolní tenisté získali bronzové medaile v domácím poháru

Cheb na Vysočině prohrál nejprve v semifinále s El Niňo Praha 2:5 a následně porazil v boji o bronz Liberec 5:4.

Během finálového turnaje chebským sportovcům nevyšlo semifinále s El Niňo Praha, které prohráli 5:2. V úvodní dvouhře Jakub Zelinka porazil v pěti setech Davida Reišpiese a to už naznačilo, že to Cheb nebude mít snadné.

„Překvapení to pro nás nebylo, Davidovi dlouhodobě nesedí styl levorukého slovenského reprezentanta. Poslední dobou šel hodně nahoru, jsou sparingpartnery z denodenního tréninku. Bohužel nedotáhl do konce ani dobře rozehraný zápas s Vráblíkem,“ přiznává Gavlas.

Utkání o třetí místo mělo jasného favorita, jenže Cheb to s Libercem neměl vůbec snadné. O vítězi rozhodla až poslední devátá dvouhra. „Jsem rád, že kluci zabojovali, otočili nepříznivý stav,“ pochvaluje si chebský trenér.

Stanislav Kučera hned v úvodu prohrál s Jakubem Seibertem a když pak porazil Mohamed Shouman juniora Víta Kadlece, vystřídal Antonín Gavlas Kučeru.

To už ale Cheb prohrával 1:3 a schylovalo se k obrovskému překvapení. Gavlas s Davidem Reitšpiesem však druhou polovinu utkání zvládli mistrovsky. Oba zapsali dva body a ten rozhodující zařídil proti liberecké jedničce Shoumanovi právě Gavlas.

Cheb se tak nakonec radoval ze zisku bronzu. Do utkání nasadil i juniora Víta Kadlece, jenž prohrál těsně 2:3 se Seibertem a 1:3 s libereckou jedničkou Egypťanem Shoumanem i s Blinkou. „Byla to jeho první zkušenost na vyšší úrovni a hrál hezky, jeho projev se mi líbil. Do budoucna z něj může být dobrý hráč,“ dodává Petr Gavlas.