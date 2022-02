Chebští stolní tenisté míří za prvenstvím v základní části extraligy

Dvanácté vítězství v řadě řídil, jako všechny ostatní, nejlepší hráč Chebu i celé soutěže David Reitšpies. Porazil Valentu a Bajgera a na konto týmu napsal dva body. Bylo to jeho dvacáté a jednadvacáté vítězství v sezoně. Další chebský bod přidal Antonín Gavlas. Chebský KC Svoboda tak opět mohl propuknout jásot, divák zde ještě v sezoně neviděl porážku.

„Hrdina nejsem jenom já, hráli jsme všichni velice dobře,“ bránil se do televizní kamery David Reitšpies. „Bohužel jediný Standa Kučera to trochu odnesl. Jeho soupeř David Petr hrál výborně a Standa se nemusí za nic stydět. Jsme všichni velmi šťastni, že jsme to zvládli. Moc děkuji publiku, fanoušci jsou úžasní.“

„Nemohu jinak, než pochválit mužstvo, zasloužené vítězství a důkaz, že je tým zaslouženě v čele soutěže,“ prohlásil trenér chebských stolních tenistů Anton Gavlas.

Základ k vítězství položil právě Reitšpies, když v prvním zápase zdolal Valentu 3:1, všechny sety měly dramatickou koncovku. Nebyl ani překvapen z nečekané změny sestavy soupeře. „Dlouho jsme probírali jejich možnou sestavu. Řekli jsme si i, že by mohli dát Petra Davida na trojku, to se nakonec potvrdilo. Proto jsem ani nebyl překvapený, že jsem nastoupil proti Honzovi Valentovi,“ vysvětlil Reitšpies.

Ovšem hra hostujícího hráče překvapila chebského trenéra Antona Gavlase. „Nečekal jsem tak kvalitní výkon od tak mladého hráče a navíc velice dobře takticky vedený,“ přiznal kouč.

Ve druhém duelu přehrál Antonín Gavlas Bajgera 3:0, ač první set byl vyrovnaný a skončil až 13:11. „První set ani jeden z nás nebyl v dobrém hracím tempu, postupem času šli výkony nahoru a jsem rád, že jsem to nakonec zvládl. Ondra je po zranění, udělal několik lehkých chyb, to mi trochu ulehčilo, proto jsem vyhrál všechny tři sety v koncovkách,“ uvedl Antonín Gavlas.

Soucítí s protihráčem, sám loni vůbec netrénoval kvůli zranění ruky, nyní už ano. „Měl jsem to lehčí, že jsem hrál na jedničce. Teď často začínám na dvojce proti soupeřově jedničce, ale beru to jako dobrou zkušenost. David Reitšpies je po právu jednička, hraje skvěle tuto sezonu a já se za svou roli vůbec nezlobím a do play off mě to může jen posílit,“ říká Gavlas. „Bez problémů, naprostá spokojenost,“ ohodnotil jeho výkon chebský trenér Anton Gavlas.

Jediný bod Havířova vybojoval Petr David, když přehrál Stanislava Kučeru 3:0. „Nehrál špatně. Nadějné vedení hned v prvním setu mu nevyšlo, na druhou stranu musíme uznat kvalitu protihráče. Otázka je jak Standa srovná psychiku na to, aby skutečně prokázal kvality,“ myslí si Gavlas.

Nakonec vše rozřešil David Reitšpies. Přehrál Bajgera 3:0, první dva sety naprosto jasně (5, 3), ale ve třetím musel tvrdě bojovat o konec (12:10). „Je to klasika. Bylo vidět, že trochu složil zbraně, uvolnil se a začal hrát věci, které normálně nedá, uvolnila se mu ruka a díky bohu, že jsem to dotáhl,“ oddechl si Reitšpies.