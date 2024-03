Box bez Rusů? Pohoda a rovina, žádné ovlivňování výsledků, tvrdí Sedláčková

Čeští boxeři si zatím žádné postupové místo do Paříže nevysloužili, ovšem šance vnímá rodačka z Děčína jako rovné. A také se podle ní zásadně proměnila atmosféra.

Amatérskému ringu léta vládla proruská Mezinárodní boxerská asociace (IBA), která ani po rozpoutání války na Ukrajině nezakázala start Rusů a Bělorusů. Mezinárodní olympijský výbor ji loni v červnu vyloučil kvůli problémům v oblastech řízení, financí a rozhodování. A jedničkou se stala World Boxing, jejíž založení iniciovalo několik národních asociací v čele s USA a Velkou Británií.

„Je rozhodně dobře, že k tomu došlo. Předtím si to IBA dirigovala, jak chtěla. Teď jsme ve World Boxing a je to mnohem lepší,“ poznala devětadvacetiletá Sedláčková.

Ještě před suspendací IBA se zúčastnila i loňské kvalifikace v Krakově v rámci Evropských her a rovina prý byla spíš nakloněná.

Světové organizace amatérského boxu



IBA Mezinárodní boxerská asociace, dříve AIBA. Mezinárodní olympijský výbor ji předběžně vyloučil v roce 2019, definitivně v létě 2023. Její šéf Rus Umar Kremljov má blízký vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. IBA funguje dál, ale MOV potvrdil, že „nehodlá boxerské olympijské turnaje organizovat za asociaci, která odmítá akceptovat olympijské myšlenky“. World Boxing Nová světová organizace, založená v dubnu 2023 několika národními asociacemi v čele s USA a Velkou Británií. Členem je i Česká boxerská asociace. World Boxing spolupracuje s MOV a je jedinou organizací splňující kritéria pro pořádání kvalifikačních a olympijských turnajů.

„V Polsku jsem stoprocentně porazila Francouzku, která to pak celé vyhrála, ale vítězství mi nedali. Spousta boxerů s tím měla problémy, rozhodčí zápasy ovlivňovali hodně,“ přiblížila Sedláčková. „Zato teď? Skvělé! Já měla volný los, a tedy týden čas, koukala jsem na zápasy a fakt je hodnotili spravedlivě. Po několika letech mých zkušeností poprvé. Nechali prohrát Italy v Itálii, domácím nenadržovali. Vím, že je to hrozné, ale v boxu to býval obrovský problém.“

Nynější rozhodování se podle české reprezentantky propsalo i do nálady na turnaji v italském Busto Arsiziu. „Pod novou organizací je větší pohoda, cítím to,“ vypozorovala. „Jsem proti ruské válce a jsem ráda, že Rusové nedostali šanci být mezi námi sportovci. Ať chceme nebo ne, v historii s nimi vždycky byly problémy. S dopingem, s podváděním. Jsem ráda, že tam už nejsou.“

I kdyby ve své váze do 57 kilogramů nějakou Rusku měla, věřila by si. „Jsou taky dosažitelné. Box už není, co býval, srovnal se.“

Sedláčková v prvním duelu rychle zničila Maďarku Szuczovou, v osmifinále po vyrovnaném boji podlehla Uzbečce Turdibekové. Jen finalistky získaly místo v Paříži.

„Bohužel jsem na turnaji omarodila. Kvůli volnému losu jsem týden neboxovala, ale musela jsem si držet váhu, což mě trochu oslabilo,“ posteskla si. „Maďarku jsem ještě porazila, pak jsem boxovala hned další den. Cítila jsem oslabenou imunitu, celý den jsem spala, bolelo mě v krku. A v zápase mi nic nefungovalo. I kdybych vyhrála, stejně bych pak musela odstoupit. Mrzí mě to.“

Přitom se cítila ve skvělé formě, kterou vybrousila se svým slavným trenérem Rudolfem Krajem, stříbrným olympionikem ze Sydney 2000. „Vůbec jsem se nestresovala, kdo mě čeká, ale když mě skolila nemoc, už jsem se nenamotivovala.“

Před Sedláčkovou se otevírá ještě jedna olympijská šance, druhou kvalifikaci hostí koncem května Thajsko. „Předtím nás čeká ještě turnaj v Americe, který pořádá World Boxing. Tam se v minulosti vůbec nelétalo. Byli jsme i v Anglii, je to úplně něco jiného než dřív!“

Lucie Sedláčková

Do Thajska se vydají už jen tři čeští reprezentanti, kromě Sedláčkové ještě Martin Pinc a Miloš Bartl, který zazářil už teď v Itálii. „Se Štěpánem Horváthem,“ jmenovala Sedláčková svého manžela a reprezentačního trenéra, „udělali za dva tři měsíce kus práce. Vyhrál tři zápasy, ve čtvrtém poslal Brazilce, bronzového ze světa, k zemi a do počítání. Nakonec prohrál. Miloš byl kousíček, ale jeho váha do 71 kilogramů byla nejobsazenější. Má obrovskou šanci!“

O tu svou se v Bangkoku popere i Mlátička z Děčína, jak se jí přezdívá. V její kategorii se rozdávají ještě čtyři letenky do Paříže.

„Olympiáda je největší hnací motor. Když jsem soupeřky viděla, naděje existuje. Jsou ve světové špičce, ale ne nedosažitelné. Když se sejde štěstí, zdraví, pohoda a dobrý den, můžu je porazit,“ přesvědčila se juniorská profesionální mistryně světa. „Pro náš box je olympiáda strašně důležitá, vždyť můj trenér byl před 24 lety poslední, kdo na ní startoval. A hlavně žádná česká boxerka ještě pod pěti kruhy nebyla. Byl by to historický moment a obrovský zážitek.“