Bitva o trůn v americkém fotbale vrcholí. Pošetří silná čtyřka síly?

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Ray Catapano (vlevo) z Pardubic v zápase české nejvyšší soutěže amerického fotbalu. | foto: Archiv ČFL

dnes 15:10

Poslední kolo základní části Paddock ligy amerického fotbalu drama nenabídne. Play off nejvyšší soutěže je téměř tu a o složení semifinálových zápasů je rozhodnuto. Na státní svátek 5. července budou o postup do finále bojovat domácí Prague Lions s Vysočina Gladiators. Den poté se Ostrava Steelers pokusí postoupit do Czech Bowlu již potřetí v řadě proti Pardubice Stallions.