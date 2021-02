Hnilička o termínu návratu dětského sportování: Nevím, nechci spekulovat

Národní sportovní agentura (NSA) loni měla postupně nabírat zaměstnance a přebírat od ministerstva školství agendu spojenou s rozdělováním sportovních dotací, které měla vyplácet od letoška. Kvůli koronaviru bylo všechno jinak.

„V době, kdy měla agentura v podstatě vznikat, tak se musela poprat s úpravou zákona, aby mohla sportovnímu prostředí pomoci už v roce 2020. Za ještě personálního neobsazení, takže tam bylo víc nadšení než prostředků,“ uvedl Hnilička.



Jarní uzavření byl pro všechny šok. Tehdy se po celém světě zastavil i profesionální sport. Bývalý hokejový gólman Hnilička měl pochopení pro tehdejší situaci vrcholových sportovců. „Vím, co znamená uprostřed sezony vynechat tři čtyři dny v tom absolutním výkonu. A najednou sportovci v tom prvopočátku stáli třeba měsíc. To si neumím představit,“ řekl člen zlatého olympijského týmu z Nagana 1998.

O hlavní poslání přišla i jeho agentura, která si dala za cíl rozpohybovat Českou republiku včetně dětí. Sportoviště se ale uzavřela, takže z toho zbyl jen pohyb v přírodě. „Najednou naše hlavní mise byla zastavená virem,“ posteskl si Hnilička.

Nepříjemně ho překvapilo, jak dlouho se krize táhne. „Na jaře jsem si myslel, že to je zbrzdění. Očekával jsem, že po krátké době řádově měsíců se to vyřeší. Asi nikdo neočekával, jak to půjde dál,“ uznal Hnilička. Na podzim se amatérský sport znovu zastavil a s krátkým uvolněním v prosinci to trvá dosud. „Za sebe řeknu, že jsem si neuměl představit, že ta druhá vlna bude takhle dlouhá a takhle agresivní. Ještě ty mutace do toho. To je něco, co úplně zastavilo sport jako takový,“ řekl.

V Česku se znovu zastavil i profesionální sport, ale ten se zanedlouho podařilo za mimořádných hygienických opatření restartovat. Profesionální sportovci totiž chodí do zaměstnání jako všichni ostatní a navíc je sledování sportu v televizi zábavou pro lidi, které vláda opakovaně nabádá, aby zůstávali doma. Výjimky dostávají také vrcholné sportovní akce v různých sportech.

„Podařilo se nastavit podmínky, aby to bylo možné pořádat. Doposavad přijelo zhruba 1300 sportovců ze zahraničí a umožnilo se konání zhruba 150 akcí,“ řekl Hnilička. V Česku se konala třeba ME v judu a vodním slalomu, turnaje WTA v Praze a Ostravě a chystá se SP v biatlonu.

Masový sport ale skomírá. „To je to, co řešíme nejvíce - za jakých podmínek vrátit děti na sportoviště,“ řekl Hnilička.

V lednu agentura vyjednala s ministerstvem zdravotnictví, že s pravidelným testováním by se mohlo sportovat i ve čtvrtém a pátém stupni PES. Kvůli přeplněným nemocnicím ale novou verzi opatření vláda ještě neprojednávala a ministr zdravotnictví Jan Blatný se nechal slyšet, že index PES už není relevantní. „Rozumím tomu, že ten systém nebyl použit, protože ta situace se u nás nezlepšuje, ale naopak zhoršuje,“ uznal Hnilička.

Národní sportovním agentura, pořádala v Brně Roadshow, které se účastnil také její šéf Milan Hnilička. Debatovalo se o sportovních projektech.

V souvislosti s plánovaným postupným návratem žáků a studentů do škol vyjednává, aby se negativní výsledky testů ze školy uznávaly i pro sport. „Přijde nám to logické a systémové,“ poznamenal. Představu, kdy by mohly děti znovu začít organizovaně sportovat, ale zatím nemá. „Na tohle opravdu nedokážu odpovědět. Nechci ani spekulovat, já to v tuhle chvíli nevím,“ řekl Hnilička.

Porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru ho před necelým měsícem málem stálo funkci. Kvůli účasti na nelegální oslavě v hotelu v Teplicích rezignoval na poslanecký mandát a čelil tlaku, aby odstoupil i z funkce předsedy NSA. Premiér Andrej Babiš ale nakonec jeho odvolání z čela NSA nenavrhl.