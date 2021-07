Škoda versus „loupežník“ Pech. Blíží se Rallye Bohemia

„Loňské vítězství řadíme mezi ty nejtěžší a zároveň nejkrásnější. Odjet celý závod proti Honzovi (Kopeckému) naprosto vyrovnaně, neudělat sebemenší chybičku a vyhrát o pár sekund, se jen tak nepovede. O to větší je naše motivace,“ prozradil Pech, úřadující český šampion v rallye.

Plzeňská posádka EuroOil Teamu, kterou kromě Pecha tvoří spolujezdec Petr Uhel, se na Rallye Bohemia představí dokonce už počtyřiadvacáté.

„Pamatuji si naši první Bohemku v roce 1998. To se jezdily rychlostky v okolí Ralska, které místy připomínaly spíš safari v písku. Ale především všude kolem cest byly po odchodu ruské armády cedule ‚zaminovaný prostor‘. O to větší jsme si museli dávat pozor, abychom si neudělali nějaký větší výlet mimo silnici,“ usmívá se Pech.

Je jasné, že jeho největším konkurentem bude opět Jan Kopecký. Jezdec Škody Motorsport bude mít navíc speciální motivaci, jeho tým totiž slaví 120. výročí svého vzniku.

„Po delší době pojedeme v zelených barvách. Čeká nás určitě náročný závod, moc se těšíme na nové tratě. Uvidíme, jak zamíchá průběhem soutěže počasí,“ přemítá Kopecký.

Naposledy se v okolí Mladé Boleslavi bojovalo až do poslední zatáčky. Pech a Kopecký se přetahovali o průběžné první místo, z triumfu se nakonec radoval Plzeňan.

Oba jsou pod tlakem. Zatímco jezdec Škody má před sebou vysoká očekávání kvůli zmíněnému výročí a pozici největšího favorita, Pech by zase nutně potřeboval nasbírat co nejvíc bodů do pořadí republikového šampionátu. V Hustopečích sice dominoval, předchozí závody na Valašsku a na Šumavě mu ovšem nevyšly podle představ. Na svého rivala, který vede, ztrácí z pátého místa 80 bodů.

„Za mě je Bohemka jedna z nejhezčích soutěží u nás a zdejší rychlostní zkoušky jsou úžasné. Chtěli bychom co nejvíce konkurovat továrním posádkám a zajet co nejlepší výsledek,“ přeje si Pech.