Šance pro nadějného Stříteského. Čeká ho start v továrním týmu Škody

„Jsem za to ohromně rád. Není to věc, která by se stávala každý den,“ poznamenal Stříteský, který jinak jezdí v barvách ACA Škoda Vančík Teamu.

Škoda letos nemá vlastní závodní tým, místo toho podporuje dealerské stáje. Ovšem pro svůj domácí podnik v Mladé Boleslavi udělá výjimku, protože slaví 120 let motorsportu. Nasadí rovnou tři vozy.

Samozřejmě za ni pojede dlouholetá opora Jan Kopecký, dále bolivijský jezdec Marco Bulacia Wilkinson, jenž je průběžně třetí v mistrovství světa v kategorii WRC2, a pak Stříteský.

„Jedná se zatím o jednorázovou akci, ale s velkým zájmem sleduji práci celého týmu,“ podotkl Stříteský. Čím si šanci vysloužil? „Vstup do sezony se nám povedl nad očekávání, zřejmě to podpořily i následné stabilní výkony, které jsou podstatnější než jednorázové výstřely.“

Stříteský, který má nového spolujezdce Jiřího Hovorku, byl ve Fabii Rally 2evo čtvrtý na Valašské rally i na Šumavě a pátý v Hustopečích.

Na Bohemii se pochopitelně představí víc pilotů z regionu. Vedle Stříteského by se v popředí výsledkové listiny mohli pohybovat hlavně piloti Samohýl Škoda Teamu Miroslav Jakeš a Adam Březík.