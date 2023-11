Jezdci po rallye v Česku: Katastrofa, chceme změny. Pořadatelé o nich jednají

„Současný formát je katastrofální,“ nebral si servítky Elfyn Evans.

„Musíme optimalizovat trasu,“ připojil legendární Sébastien Ogier.

„Bylo to až moc extrémní. Napočítal jsem si za pět dní dvacet hodin spánku a nevím, jestli je to bezpečné,“ přemítal Jonne Halttunen, navigátor Kalleho Rovanperäho a od neděle dvojnásobný šampion.

Elitní závodníci byli v rozhovorech pro specializovaný portál Dirtfish.com kritičtí.

Premiéra světového podniku WRC na českém území vyvolala kromě nadšení fanoušků, jichž dle organizátorů dorazilo báječných 125 tisíc, také rozpaky.

Kromě provizorně vyasfaltovaného dostihového závodiště ve Velké Chuchli či neukázněnosti diváků na Šumavě, kvůli nimž byla zrušena jedna rychlostní zkouška, zaujala veřejnost také rozmáchlost události.

Centrum závodu bylo v německém Pasově, start v Praze, konec prvního dne v Klatovech, následovala Šumava, pak Rakousko a Německo. Piloti absolvovali se všemi přejezdy skoro 1 700 kilometrů, ovšem „jen“ 313 kilometrů na rychlostních zkouškách.

To není ani dvacet procent, zatímco třeba Mexiko se v březnu pyšnilo skoro polovinou soutěžních kilometrů.

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

„Jako bychom vzali všechno, co je podle jezdců na dnešní rallye špatně, a zhmotnili to do tohoto závodu,“ uvedl Evans. „Cestování nahoru dolů po třech zemích mi přijde zbytečné.“

I osminásobný mistr světa Ogier vyzval k zamyšlení nad itinerářem a životním prostředím.

„Neměli bychom přejíždět takové dálky, nesedí to k cíli být ekologičtější a podobně,“ pravil francouzský pilot a divil se také načasování pražského slavnostního startu.

Na Hradčanském náměstí ve čtvrtek po poledni čekal Ogier víc fanoušků. „Asi to bylo časem, protože Česko je rallye zemí. Strávit kvůli tomu všechny ty kilometry na cestě z Pasova bylo trochu zklamáním.“

„V průběhu akce a po jejím skončení jsme zjišťovali názory jezdců, jsou pro nás zásadní při přípravě dalšího ročníku,“ vzkázal Tomáš Kunc, jednatel Středoevropské rallye a generální sekretář Autoklubu ČR.

„Chtěli bychom mít menší kilometráž mezi rychlostními zkouškami, jednáme o shakedownu v Česku a možností jsou také dvě servisní parkoviště, jedno v Čechách, aby jezdci neměli mezi etapami tak dlouhé přejezdy a měli víc času na odpočinek. O úpravě nyní intenzivně jednáme a chceme mít jasno co nejdřív, abychom mohli včas řešit všechna povolení,“ dodal.