Centimetry od tragédie. Fanoušci jsou rallye oddaní, ale i šeredně riskují

Desítky fanoušků okamžitě běží k autu. Dvaatřicetiletý Fin vystupuje stejně jako jeho spolujezdec a společně si prohlížejí, jak dopadla jejich havárie. Z celkového pohledu dobře. Uf, nic se nestalo posádce ani riskujícím divákům, kteří byli extrémně blízko trati.

K nehodě se okamžitě sbíhají i pořadatelé. Pomáhat jezdcům nemusí. Naopak odhánějí desítky fanoušků, kteří se shlukli. Někteří znovu riskují u trati, jiní si zblízka fotí poničený vůz.

V páté rychlostní zkoušce premiérového ročníku Středoevropské rallye byla tragédie na centimetry blízko. Neukáznění příznivci dělali problémy častěji. Šestá zkouška musela být kvůli nim dokonce zrušená.

Jinak si ale tisíce fanoušků i druhý den soutěže užívají. Minimálně ti, kteří se k tratím dostávají včas. Od rána jsou příjezdy na vyznačená místa kompletně ucpané. Ani dvouhodinová rezerva na úvodní erzetu u Vlachova Březí na Prachaticku nestačí.

Organizátorů je všude dost, ale zmatečně jeden na druhého gestikuluje. I proto auta popojíždějí jen pomalu. „Kolony k rallye patří. Ale řekl bych, že tohle organizátoři trochu podcenili. Ale přes den se lidi asi trochu rozprostřou,“ správně odhaduje fanoušek Sláva, který s partou ze středních Čech objíždí motoristické závody pravidelně.

Fanoušci se k tratím dostávají všemi způsoby. „Vzali jsme teréňáka a jeli jsme lesem,“ přiznává Honza, který s kamarády přijel z Jihlavy. „Pojedeme i na další erzety. Je to zážitek, že je WRC rallye konečně u nás. Objíždíme i další závody a to i ve světě. Třeba šotolina je ale pro diváky nesrovnatelně lepší,“ dodává.

Na třetí páteční zkoušce v Šumavských Hošticích už je situace na příjezdu o něco lepší. U trati je slyšet řada světových jazyků. Vlajky nebo poznávací značky jsou jako malý test ze zeměpisu. Pravého rallyového fanouška rychle poznáte – je poctivě oblečený, nese si skládací sedačku nebo schůdky. A se zatajeným dechem hltá bleskové průjezdy jezdců.

Diváci na Prachaticku sledují Středoevropskou rallye.

„Je to skvělé. Musíme si vážit, že tady takovou soutěž máme. Nějaké chyby se do příště vychytají, organizátoři jsou zkušení. Četl jsem, že se lidi bojí, že z diváckých míst uvidí jen střechy aut. Ale není to pravda. Stojíme patnáct metrů od silnice, vidíme krásně a vše je bezpečné,“ myslí si Petr Hozák. Tento závodník ve čtvrtek v Klatovech exhibičně předvedl své umění a v pátek dorazil na Šumavu jako divák.

Z drtivé většiny přítomných poznáte, jak moc jsou rallye oddaní. Hltají výsledky, novinky. Zvuk aut je jejich motorem. O to větší kaňkou je chování těch, kteří zbytečně riskují na krajnicích tratí. Při tom se tají dech, stejně jako při rychlých průjezdech nejlepších světových pilotů.