Loeb je zpět. Přijal novou roli a chce pomoci Korejcům k titulu

Možná v tu chvíli uzrálo v dojatém devítinásobném mistru světa v automobilových soutěžích Sébastienu Loebovi rozhodnutí, že se chce do šampionátu vrátit. Na plný úvazek to nebude, ale šest startů v čtrnáctidílném kalendáři dává slušnou naději na rozšíření rekordní sbírky 79 triumfů. O to snaží už teď při Rally Monte Carlo, která jako obvykle otevírá sezonu.

Zpravodajství Rallye Monte Carlo po 1. etapě

„Věřím, že zase budu bojovat o vítězství,“ podotkl Loeb, který ve Španělsku vyhrál po pětileté pauze, během níž odjel pouhých osm soutěží, a stal se třetím nejstarším vítězem v historii světové rally.

Z jednoho podařeného výsledku samozřejmě nejde odhadovat, co předvede letos. Jisté je, že rychlost mu ani těsně před dovršením 45 let nechybí. Minulý týden skončil třetí na Dakaru. Nechybí mu ani řidičská praxe, v posledních pěti letech závodil i na okruzích a v rallykrosu. Velkou neznámou ale představuje nový tým. Loeb byl až dosud pupeční šňůrou propojený s Citroënem, jenže ten pro něj neměl místo. A tak se dohodl s korejským Hyundaiem, kde podepsal dvouletý kontrakt.

„Po vítězství v Katalánsku jsem si nedokázal představit, že by to mohl být náš poslední společný start s Citroënem. Bohužel jsme nenašli shodu a se závoděním na nejvyšší úrovni jsem nechtěl skončit,“ vysvětlil, proč přijal nabídku konkurence.

Novou výzvu hledal poté, co Peugeot (sesterská značka Citroënu), jehož barvy hájil, ukončil své aktivity v rallykrosu. Mohl si vybírat, oslovily jej nejrůznější týmy ze všech možných disciplín. Ale zvítězila rally, v níž drží řadu rekordů.

„Rally je má DNA,“ vysvětlil Loeb. „Tři loňské starty mi přinesly tolik zábavy, že pro mě byla při skládání programu prioritou.“

Jisté je, že jeho pozice se výrazně změní. Už nebude číslem 1, na což byl roky zvyklý. Týmu Hyundai a její belgické jedničce Thierrymu Neuvillovi se stále nedaří udělat rozhodující krok k titulu, zkušenosti multišampiona mají pomoci.

„Tým rozdal úkoly jasně,“ uvědomuje si Loeb. „Už nemám tempo jako dnešní špička, ani tak dobře neznám rychlostní zkoušky. Dobrovolně přijímám roli dvojky či trojky a jsem rád, že mi věří.“

Hodně naznačí slavná Rally Monte Carlo, která začala ve čtvrtek večer. Loeb tam triumfoval sedmkrát. Jenže na přípravu měl velmi málo času. Z Peru, kde se odehrál letošní Dakar, přiletěl v pátek a hned v pondělí začaly seznamovací jízdy. Mezitím ještě usedl do modelu i20 Coupe WRC, aby si ho otestoval.

„Věřím, že si zvyknu rychle, abych byl konkurenceschopný,“ přeje si Loeb, který v polovině páteční etapy držel čtvrté místo.

Pokud vše půjde podle jeho představ, může zvýraznit svou výjimečnost v historických statistikách. Po jeho odchodu vládne světové rally jeho krajan Sébastien Ogier, který získal už šest titulů v řadě a k Loebovi se začíná přibližovat. Případný triumf Neuvilla by šňůru přerušil.

„Trošku mě zklamalo, že Loeb nemá celosezonní program, protože pro šampionát by to bylo zajímavější,“ poznamenal Ogier, který se vrátil k Citroënu, odkud kdysi odešel kvůli neshodám s Loebem. „Pro nás se ale jeho návratem nic nemění. Tím, že nepojede všechny závody, se na něj nemusíme soustředit. Zaměříme se na naše skutečné vyzyvatele.“

Tím je vedle Neuvilla hlavně Estonec Ott Tänak z Toyoty. Ale to nic nemění na tom, že Loebův návrat dodá WRC nový náboj. A reakce z Katalánska ukázaly, komu budou patřit největší sympatie.