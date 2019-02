Rallye Monte Carlo ovládl po honičce s Neuvillem pošesté za sebou Ogier

Šestinásobný mistr světa Ogier, kterého před závěrečnou rychlostní zkouškou dělily od Neuvilla dokonce jen čtyři desetiny, triumfoval v Monte Carlu celkově posedmé a vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. V roce 2009 při Ogierově prvním vítězství nebyla populární soutěž součástí mistrovství světa, ale seriálu IRC.

„Tuhle rallye chci každý rok vyhrát ze všech nejvíc, proto mám obrovskou radost,“ řekl pětatřicetiletý Francouz, který se zasloužil o jubilejní 100. vítězství Citroënu v mistrovství světa. V minulosti soutěž ovládl také s fordem a volkswagenem.

„Byla to pěkná řežba, bylo to hodně těsné. Dal jsem mu pěkný dárek v pátek svojí chybou, která mě stála vedení,“ zmínil Neuville sedmý měřený úsek, v němž ztratil na Ogiera 15 sekund. „Ale tak to chodí. Nemůžeme být spokojeni, ale možná to není špatné, že nejsme první před sněhem ve Švédsku,“ komentoval fakt, že lídr šampionátu bude ve Skandinávii v úvodní etapě soupeřům „čistit“ trať.

Devítinásobný mistr světa Loeb, který startoval v Monte Carlu krátce po návratu z Rallye Dakar, neudržel v závěrečné etapě třetí příčku. Ze stupňů vítězů ho sesadil Estonec Ott Tänak poté, co dnes vyhrál úvodní dvě rychlostní zkoušky.

„Nemůžu říct, že bych byl s našimi časy spokojený. Tlačili jsme, co to šlo, ale nebylo to ono. Musíme dál pracovat. Na první rallye to nebylo špatné,“ uvedl Loeb po premiéře v továrním týmu Hyundai, za který letos pojede ještě pět světových soutěží.

Rallye Monte Carlo se jela bez české účasti. Tovární jezdec Škody Jan Kopecký, který obhajuje titul v kategorii WRC2, zasáhne do šampionátu později. Mistrovství světa bude pokračovat v polovině února ve Švédsku.