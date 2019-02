Ogier bude v Švédsku hájit vedení v MS, opět bude ale čistit trať

„Start ve Švédsku jsme si vždy užíval. Řídit zde vůz WRC je vždy skvělé. Jen doufám, že nám podmínky nezabrání v tom, abychom jízdou bavili diváky i sami sebe,“ uvedl Ogier.

Průběžné pořadí MS 1. Ogier (Fr./Citroën C3) 29 b., 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 21, 3. Tänak (Est./Toyota Yaris) 17, 4. Meeke (Brit./Toyota Yaris) 13, 5. Loeb (Fr./Hyundai i20) 12, 6. Latvala (Fin./Toyota Yaris) 10. Týmy: 1. Hyundai 30, 2. Citroën 25, 3. Toyota 25, 4. M-Sport Ford 14.

Jako lídr pořadí bude startovat první, takže bude mít těžší roli v tom, že bude soupeřům „čistit“ trať. „Uvidíme, jak to bude vypadat. Obávám se ale, že při druhých průjezdech se s ohledem na vrstvu ledu na silnici bude poměrně rychle objevovat štěrk,“ řekl šestinásobný mistr světa, který před rokem skončil až desátý. Rozhodující ztrátu přitom nabral v prvním dnu, kdy jel také jako první.

Ogierovy problémy před rokem dokázal skvěle využít Neuville, který se zde dostal do čela MS. S podobným posunem by byl spokojený i letos. „Monte Carlo pro nás skončilo dobře, ukázali jsme svůj potenciál a teď už se nemůžu dočkat, až se opět posadím do auta,“ řekl Neuville. „Naše auto ve Švédsku vždy dobře fungovalo a umožňovalo nám zajíždět na zamrzlých cestách rychlé časy,“ uvedl belgický pilot.

Navázat na úspěchy z minulosti chce Latvala, který se ve Švédsku stal v roce 2008 ve dvaadvaceti letech nejmladším vítězem rallye v MS. „A teď mám nakročeno k tomu, abych se stal nejzkušenějším jezdcem v seriálu,“ poukázal na to, že jej čeká 197. start v šampionátu, čímž se odpoutá na prvním místě tabulky od Španěla Carlose Sainze. „Doufám, že budeme bojovat o další pěkný výsledek jako v roce 2017, kdy jsem poprvé s toyotou vyhrál,“ přál si Latvala.

Pořadatelé připravili pro posádky trať s 19 rychlostními zkouškami o celkové délce 317 km. Úvodní čtvrteční divácká erzeta se pojede na dostihovém závodišti v Karlstadu.