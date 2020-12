Monza určila šampiona. Ogier má už sedmý titul mistra světa v rallye

S výjimkou loňského roku tak Francouzi kralují světové rallye už 17 let. Před Ogierem devětkrát vyhrál Sébastien Loeb, až loni jejich vítěznou sérii přerušil Estonec Ott Tänak. Ten byl rovněž ve hře o titul až do poslední etapy, ale druhé místo se ztrátou necelých 14 sekund mu vzhledem k bodové ztrátě nestačilo.

Před závěrečnou sedmou rallye, která byla do kalendáře sezony poznamenané pandemií koronaviru zařazena až dodatečně, vedl pořadí MS Brit Evans rovněž s toyotou. Ogier na něj ztrácel 14 bodů. Evans ale v sobotu havaroval, stejně jako o den dříve třetí muž průběžného pořadí šampionátu Thierry Neuville z Belgie.

Ogier po jejich výpadcích musel v Itálii skončit mezi nejlepší trojicí a v závěrečných třech rychlostních zkouškách si titul s přehledem pohlídal. První dnešní měřený test vyhrál, v opatrnějším druhém ztratil sedm sekund a do poslední, speciálně bodované zkoušky startoval s více než dvacetivteřinovým náskokem před Danim Sordem a Tänakem.

Na patnáctikilometrové erzetě Serraglio se tak prakticky rozhodovalo už jen o druhém místě. To nakonec v souboji pilotů hyundaie o 1,4 sekundy uzmul Tänak, italské výsledky zajistily jejich značce prvenství v konečném pořadí týmů.

„Byl to těžký víkend a ani tu poslední erzetu jsem si moc neužil. Elfyna je mi líto, letos to s ním byly skvělé souboje a v příští sezoně je očekávám znovu. My jsme udělali dobrou práci, yaris byl po celou dobu fantastický a byla radost ho řídit,“ řekl Ogier na webu šampionátu.

Šestatřicetiletý Ogier přešel k Toyotě před sezonou. Čtyřikrát v minulosti triumfoval s volkswagenem, dva tituly přidal s fordem. Toyota vyhrála MS jezdců podruhé za sebou, loni s modelem Yaris zvítězil Tänak.

Kategorii WRC2 vyhrál Mads Östberg s citroënem. Jan Kopecký dojel v Monze třináctý.