K titulu v rallye dál míří Evans, Neuville nevyhraje ani letos

Neuvilleovi se v dešti stala osudnou čtvrtá rychlostní zkouška, v níž podle webu šampionátu WRC trefil retardér a s poškozeným zavěšením kola svého hyundaie musel skončit. Ani letos tak pětinásobný vicemistr světa titul nezíská.

Sordo vede o sekundu před Esapekkou Lappim z Finska, který jede s fordem. Z adeptů na celkové prvenství v MS je na tom nejlépe třetí Sébastien Ogier, Evans na něj ztrácí pět sekund. Loňský šampion Ott Tänak je za nimi s minimálním odstupem pátý.

„Bylo to těžké, auto neustále plavalo. Ale neudělali jsme žádnou chybu a pořád jedeme,“ řekl Evans. „Pořádně to klouzalo a zítra to nebude lepší,“ souhlasil Ogier.

Brit Evans vede šampionát s čtrnáctibodovým náskokem před Ogierem, Tänak ztrácí dalších 14 bodů. Vítěz rallye může získat maximálně třicet bodů. O víkendu se o mistru světa rozhodne ve zbylých deseti měřených testech.