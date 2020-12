Čtyři kandidáti na titul. Rallye Monza rozhodne, kdo bude šampionem

V nejlepší výchozí pozici je Brit Elfyn Evans, který má v čele průběžného pořadí náskok 14 bodů na týmového kolegu z Toyoty Sébastiena Ogiera z Francie. Třetí Belgičan Thierry Neuville i obhájce titulu Ott Tänak z Estonska musejí čekat na zaváhání soupeřů.

Průběžné pořadí mistrovství světa Po 6 ze 7 soutěží: 1. Evans (Brit./Toyota Yaris) 111, 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 97, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 87, 4. Tänak (Est./Hyundai i20) 83, 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 70, 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta) 44. Pořadí týmů: 1. Hyundai 208, 2. Toyota 201, 3. M-Sport Ford 117.

V Itálii bude ve hře tradičně 30 bodů, pětadvacet za vítězství v rallye a pět bonusových za výsledek v poslední, speciálně bodované rychlostní zkoušce. Evans k jistotě životního výsledku bez ohledu na soupeře potřebuje dojet nejhůře druhý případně vyhrát závěrečnou erzetu a skončit do čtvrtého místa. Potřebný počet bodů lze ale získat například i za třetí místa v závodě a závěrečné power stage.

„Od (říjnové) Sardinie jsme se plně soustředili na další rallye a udělali jsme vše, co šlo. Jdu do závodu s pozitivním myšlením. Víme, že je potřeba zajet velký výsledek, a jsme připraveni udělat pro něj všechno,“ řekl jedenatřicetiletý Evans, jenž letos vyhrál dvě z šesti uskutečněných soutěží okleštěné sezpny.

Pátý muž loňského MS, který celou předešlou kariéru ve vrcholném seriálu spojil se značkou Ford, si ale dobře uvědomuje, že rallye v Monze bude hodně specifická. Závod se v minulých letech jezdil jako exhibice na slavném okruhu a řada erzet se na něm pojede i letos.

„V sobotu se ale pojede v horách a podle videí od organizátora vypadají rychlostní zkoušky opravdu pěkně. Měly by to být rychlé a plynulé asfaltové zkoušky, v tomto ročním období by ale mohly být docela náročné,“ podotkl Evans a poukázal i na skutečnost, že bude složité upravovat nastavení vozů na různé typy rychlostních zkoušek. „Testy na okruhu totiž budou úplně jiné,“ podotkl rodák z velšského Dolgellau.

Sebastian Ogier Ott Tänak

Ogierovi v loňském roce skončila série šesti světových titulů a celkově byl třetí. Teď by se rád na trůn vrátil, před závěrečnou soutěží je prý ale v klidu. „Mám pocit, že nemám co ztratit, takže necítím žádný tlak. Připravím se nejlépe, jak to půjde,“ sliboval Ogier.

Monzu, kde šampionát pokračuje po téměř dvouměsíční pauze, považuje za velkou výzvu. „Jsem rád, že se konečně posadím do auta a mám poslední šanci zapojit se do šampionátu. Určitě je to lepší, než sedět doma,“ poznamenal šestatřicetiletý Ogier, který k Toyotě přešel stejně jako Evans před sezonou.

Stále ještě úřadující šampion Tänak ztrácí na Evanse 28 bodů, i proto myslí spíš na boj o prvenství mezi týmy. Aktuálně má automobilka Hyundai, jejíž barvy Estonec hájí, náskok sedmi bodů na Toyotu. „Musíme udělat vše, abychom vítězství mezi výrobci obhájili. I mezi jezdci jsou některé věci otevřené. Čeká nás poslední rallye, bude to všechno, nebo nic.“

Na startu budou i dva čeští jezdci Jan Kopecký a Petr Nešetřil. Zatímco Nešetřila čeká s vozem Porsche 997 GT3 druhý start v MS v kariéře, Kopecký se představil již v 57 závodech světového šampionátu. V Itálii pojede za italský tým Toksport WRT s vozem Škoda Fabia R5 a jeho hlavním úkolem bude pomoci Pontusu Tidemandovi ze Švédska k zisku titulu mistra světa v kategorii WRC2.

„Jsem strašně rád, že jsem nabídku dostal a zpestřím si konec roku jedním závodem mistrovství světa. Alespoň jeden zářez na pažbě budu mít,“ řekl Kopecký pro ČTK.

Za výhodu považuje, že zná část tratě. „V sobotu by se mělo jezdit kolem jezera Como, s čímž mám zkušenosti. V roce 2010 jsem tam závodil v italském mistráku a dojel jsem druhý o vteřinu za Rossettim. Vím, co od toho mám očekávat. A na okruhu jsem vyrůstal,“ dodal mistr světa v kategorii WRC2 z roku 2018.