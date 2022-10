Rallyeové MS by mohlo do roka zavítat do Česka, start má být v Praze

Mezinárodní automobilová federace FIA v současnosti tvoří kalendáře pro příští rok, které by měla Světová rada FIA schválit v polovině října. Podle neoficiálních informací by měl mít šampionát v příštím roce 14 závodů, z nichž se osm pojede v Evropě.

Web autosport.com například uvedl, že do MS by se měla vrátit Mexická nebo Jordánská rallye. Oproti letošku bude vyřazena belgická Ypres rallye, která se vrátí do mistrovství Evropy.

Zpět do šampionátu se chce zapojit i Německo, kde se elitní rallyeoví jezdci představili naposledy v roce 2019. Německo údajně zvažuje dvě varianty - rallye s centrem na severozápadě u francouzských hranic nebo středoevropskou rallye s centrem v Bavorsku. Součástí české účasti je i slavnostní start v Praze.

„V Evropě máme mnohem více možností než volných termínů. Myslím si, že budeme schopni vybrat nejlepší akce, které budou všem vyhovovat z pohledu sportovního, marketingového a logistického. To jsou příjemné starosti,“ řekl ředitel promotérské společnosti Simon Larkin.

V minulosti se několikrát spekulovalo o zařazení zlínské Barum rallye do MS, kvůli finanční nákladnosti se však její organizátoři na spolupráci s promotérem seriálu nikdy nedohodli. Barum rallye je součástí mistrovství Evropy.