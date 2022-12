Světová rallye prolétne Prahou i Šumavou, chystá se Středoevropská rallye

České fanoušky bude zajímat zejména první den soutěže. Slavnostní start se chystá v Praze, kde by se mělo pokračovat superspeciálkou na Strahově. Zbytek první etapy bude na jihočeských tratích zejména na Šumavě. „Měly by to být čtyři rychlostní zkoušky,“ přiblížil Tomáš Kunc, generální sekretář Autoklubu ČR, který závody společně s rakouským a německým svazem připravuje.

Přesné trasy ještě známé nejsou. „Pracujeme na celém konceptu. Kudy se pojede, by mělo být známé na konci ledna nebo začátkem února,“ naznačil Kunc.

Inspirací by pro pořadatele mohly být úseky, na kterých se na jaře bojuje v domácím šampionátu v Rallye Šumava a Český Krumlov. „Zajímají nás méně využívané tratě těchto soutěží. Chceme vytvořit vlastní závod, abychom jen nekopírovali to, co se jezdí na jaře,“ zdůraznil sekretář Autoklubu.

Středoevropská rallye bude mít centrum v německém Pasově, který je zhruba 60 kilometrů od českých hranic. Tam v neděli také podnik skončí. Předtím se v sobotu bude závodit v Rakousku, zřejmě zejména v okolí Mühlviertelu. Nedělní program bude hostit jižní Bavorsko s cílem právě v Pasově. „Všechno jsou to pro české fanoušky dostupná místa. Kromě naší části se mohou vyrazit podívat i k sousedům,“ navrhl Kunc.

Atraktivitu závodu dodává i jeho pozice v kalendáři. Mezi třinácti podniky mistrovství světa je ten středoevropský až jako předposlední, a tím pádem se v něm pravděpodobně bude bojovat o tituly a přední pozice v celém šampionátu.

Na startu by tak neměli chybět ani ti nejlepší jezdci. „Počítáme s tím, že se u nás může rozhodovat o titulu. Každopádně nejlepší startovat určitě budou, protože týmy objíždějí kompletní šampionát,“ potvrdil Kunc.

Smlouva na tři roky

Loni se v podzimním termínu kvůli covidu jela i běžně květnová Rallye Český Krumlov. Podmínky pro závod tak budou podobné. Cesty už může zčásti pokrýt zrádné listí. „Díky tomu to bude ještě zajímavější. Jezdce i fanoušky čeká typicky podzimní rallye a věřme, že vyjde pěkné počasí,“ dodal.

O pořádání této události v České republice se dlouhé roky spíš jen spekulovalo. Blízko byli pořadatelé zlínské Barum Rallye, ale nakonec uspěla varianta se společným závodem ve třech zemích. Otočil se tak trend, kdy přibývaly podniky mimo Evropu. Austrálie a Nový Zéland vypadly, nepojede se ani v USA.

„Je to sen mnoha generací našich fanoušků a nám se ho povedlo naplnit. Rallye je u nás jednou z nejpopulárnějších disciplín automobilového sportu, řada českých fanoušků vášnivě sleduje soutěže mistrovství světa a nyní ji mohou vidět poprvé u nás doma,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

Týmy čekají i nezvyklé a náročné logistické přesuny. Někteří příznivci nápadu zazlívají, že je prosazený na sílu a bude v současné nejisté době velmi drahý.

„Máme hrubou kalkulaci, bude to nákladné, ale všechno teprve dáváme dohromady. Chystáme i doprovodný program a další akce. Registrujeme hlavně pozitivní reakce fanoušků a také zájem nových partnerů. Je to prestižní věc,“ upřesnil Kunc.

Nejlepší světoví jezdci v čele s aktuálním mistrem světa Finem Kallem Rovanperou se na Středoevropské rallye nepředstaví pouze příští rok. Podnik bude v kalendáři také v letech 2024 a 2025.