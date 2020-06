Chceme zpátky do USA a Číny, plánují šéfové světové rallye

Podle Olivera Ciesly, generálního ředitele společnosti WRC Promoter, která šampionát řídí, je to jedna z cest, jak zvýšit zájem automobilek o účast v seriálu. Dalším krokem je podle Ciesly plánované využívání hybridních systémů, které vstoupí v platnost v roce 2022.

A návrat do USA a Číny se nabízí. „Chceme v těchto zemích závodit, chceme přinést rallye na velké světové trhy. Covid-19 nás zdržel, ale do budoucna je to náš cíl,“ uvedl Ciesla pro web autosport.com.

V USA se závod mistrovství světa konal naposledy v roce 1988, v Číně o jedenáct let později. „Bude to něco, co v budoucnosti určitě uděláme. Chceme rozšířit naši viditelnost i viditelnost výrobců, kteří se rozhodli investovat a závodit ve WRC,“ podotkl Ciesla, jenž by měl ale svou pozici v promotérské společnosti v létě opustit.

Zájem automobilek o rallyeové MS podle něj zvýší i technické změny platné od roku 2022, kdy by měly v seriálu startovat vozy s hybridními systémy. Na přejezdech by závodní speciály měly jet pouze na elektrický pohon, na rychlostních zkouškách poté přídavnou energií podporovat konvenční spalovací motor. Mezinárodní automobilová federace o této změně rozhodla loni.

„Hybrid bude určitě jeden z důvodů, proč se další výrobci rozhodnou vstoupit do WRC,“ nepochybuje Ciesla. „Bude to ale jen jeden z dalších prvků projektu. Máme nejlepší jezdce na světě a také skvělou produkci,“ prohlásil zástupce promotéra seriálu s tím, že rallye je i nadále skvělou platformou pro vyvíjení nových součástek, které lze následně využít ve výrobě sériových aut.

V MS se v současnosti v nejvyšší kategorii oficiálně angažují jen Toyota, Hyundai a Ford. Ciesla věří, že se do seriálu vrátí Subaru, Volkswagen, Citroën a nově se zapojí i Nissan.