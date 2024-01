Motocyklista Michek se na Rallye Dakar vrátil do první desítky

Účastníci 46. ročníku dnes na trase z Rijádu do Davadmí absolvovali 873 kilometrů, z toho 483 km tvořilo rychlostní zkoušku.

Michek pokračuje v soutěži s poraněným zápěstím a v předchozí maratonské etapě vypadl z top ten. Po dnu volna vybojoval třetí letošní umístění v desítce i díky čtvrthodinové penalizaci Portugalce Ruie Goncalvese a v průběžném pořadí poskočil před francouzského soupeře Jeanloupa Lepana. Od devátého Štefana Svitka ze Slovenska nyní dělí jezdce týmu Orion Moto Racing Group bezmála 33 minut.

„Stálo to zase hodně sil a hodně psychiky. Jsem rád, že se stav mé ruky zlepšil, lépe drží. Ale na čtyřicátém kilometru jsem měl pád, málem jsem narazil do větších kamenů. Jsem trochu podrbaný, pocuchaný. Ruka ale vydržela, byla v pohodě. Potřebujeme teď hlavně štěstí a trochu pohody, aby se nám to vyvedlo a dojeli do cíle. Už nám zbývá pět dní,“ uvedl Michek.

Problémy dnes měl dosud druhý nejlepší český motocyklista Milan Engel, který v úvodu nabral ztrátu kvůli prasklé rozetě. Pokračování v soutěži mu umožnil Jaromír Romančík, jenž mu poskytl kolo z vlastního stroje, Engel ale kvůli zdržení patrně vypadne z druhé desítky pořadí.