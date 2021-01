ONLINE: Rallye Dakar začíná naostro. Jak si v první etapě vedou Češi?

Úvodní prolog vyšel z českého pohledu nejlépe třem Martinům. Ten s příjmením Macík skončil třetí mezi kamiony a ztratil jen tři vteřiny na vítězného Bělorusa Vjazoviče.

Ten s příjmením Prokop byl 11. mezi auty a zajel třeba stejný čas jako legendární Sébastien Loeb. A konečně ten s příjmením Michek byl nejlepším Čechem mezi motorkáři, když celkově skončil 24. s odstupem 40 vteřin za vítězným Brabcem, Američanem s českým jménem.



„První políbení dakarské etapy a je z toho asi dobrá startovní pozice. Byl to jedenáctikilometrový mazec, masakr. Na trati bylo docela dost šutrů, jelo se přes horu, v takovém ďolíku, do řečiště. Dalo se tam spadnout a jsem rád, že jsem to zvládl. Zase to máme dobře rozjeté,“ uvedl Michek, který se do nedělní etapy vydává z Čechů jako první.



Je potřeba říct, že prolog nic moc neřešil. Sestavil jenom pořadí, podle kterého závodníci do dnešní etapy z Džiddy do bivaku v Biše vyrážejí.

Nicméně jet mezi prvními dává výhodu v tom, že se vyhnete poničené a rozježděné trati. Z celkových 622 kilometrů je jen 277 měřených, ovšem pořadatelé varují, že zhruba uprostřed je kamenitá pasáž, kterou lemují skály. A tak tu hrozí defekty. „Má rada zní: Nejezděte na úvod moc rychle,“ říká ředitel rallye David Castera.