I v čase covidu je tu Rallye Dakar. Letos těžší i bezpečnější

Ne, i když je Dakar „ukrytý“ v poušti, děsí se koronaviru. A tak už týden před Vánoci se mnozí z účastníků dobrovolně uzamkli v izolaci, motokrosař Martin Michek dokonce svátky strávil v karavanu před svým domem, aby se nenakazil covidem od své manželky. Po příletu do Saúdské Arábie, kde má Dakar druhým rokem své útočiště, byli závodníci více než 50 hodin uzavření v hotelových pokojích.

A tak zatímco dřív se závodníci strachovali, jak jejich technika přežije dlouhé putování lodí z Francie do Jižní Ameriky, teď jim roční pachtění za dakarským startem mohl zmařit pozitivní test. Tak jako Slováku Jakešovi, jednomu z elitních motorkářů, který se z Dakaru vrací domů ještě před první erzetou.

Češi, třetí nejpočetnější národ na Dakaru, sítem prošli, a tak už dnes vstoupí zpoza opony na scénu. Třeba Tomáš Enge, jediný Čech, který kdy závodil v F1 a teď si odbude premiéru i na slavné rallye, pro Sport 5 říká: „Cítím se tak trochu jako panic před prvním sexem.“



Popravdě dnešek opravdu připomene první (mužské) milování.



Bude krátký a rychlý.

Jede se jen jedenáctikilometrový prolog, který rozhodne o pořadí na startu zítřejší 1. etapy. Nejrychlejším přinese benefit, že se nebudou muset proplétat mezi pomalejšími jezdci, vyhnou se též prachu. I to je jedna z letošních novinek, byť ty další jsou mnohem zásadnější. Pořadatelé slibují, že tento ročník bude mnohem těžší než ten loňský. Zmizely dlouhé úseky, ve kterých rozhodovaly výkony aut, je tu mnohem víc písčitých a technických pasáží.

Výrazně se navýšil počet soutěžních kilometrů, v mnohém tak má jít o návrat k africkým kořenům. „Myslím si, že se pár lidí, kteří volali po co nejtěžším Dakaru, bude divit. Bude to náročné. To my si ale přejeme. Chceme, aby byl drsný technicky, fyzicky i navigačně. Užíváme si, když je Dakar takový, jaký má být,“ říká Martin Macík, český aspirant na stupně vítězů v kamionech.



Těžší bude i navigace. Už loni organizátoři rozdávali v některých etapách roadbooky (popis cesty) až před startem, aby svázali ruce bohatým týmům. Ty si platily tzv. mapmany, tedy lidi, kterým den před etapou poslaly onen roadbook a oni jim do druhého dne za pomoci softwaru i snímků z družic připravili ideální trať. Elita na tom mohla vydělat až desítky minut. Teď budou všichni dostávat roadbooky na startu.



Dvě loňské smrtelné nehody motorkářů zároveň donutily pořadatele ke zvýšení bezpečnosti. Motocykloví jezdci tak podobně jako piloti z MotoGP nově oblékají airbagové vesty, které by se při pádu měly nafouknout a zmírnit dopad. Mají i omezený počet pneumatik, aby jeli rozvážněji a GPS jim bude oznamovat ta nejnebezpečnější místa.



„Vítám to. Je to plus, že se organizátor i mezinárodní federace vydali tímto směrem. Vesty jsem testoval. A i když se to nebude nikomu asi moc líbit, já k tomu mám taky výhrady, tak pokud mi to zachrání život, je to nejlepší, co může být,“ uvedl Čech Milan Engel.

Překvapilo ho ale, že se vesta neaktivovala po všech pádech.