Už je to víc než čtvrtstoletí, co jako špunt stál na Staroměstském náměstí a obdivně hleděl na svého stejnojmenného tátu, který odtud vyrážel za dakarským dobrodružstvím. Kvůli technickým problémům z Paříže do Dakaru a zpět tehdy nedojel a o pět let později zahynul při autonehodě.