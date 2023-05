Měli jsme štěstí, připustil po Krumlovu vítězný Kopecký

Lidí přibývá, ale určitě největší fanklub tu má plzeňský jezdec Václav Pech s navigátorem Petrem Uhlem. Jejich příznivci mají na sobě týmová trika, čepice i velké vlajky. I oni čekají, až se ozve burácení závodních aut.

„Cože? Poloosa, jo? To je ale v...,“ uleví si do telefonu jeden z nich. „Tak Venca končí, zůstal stát v Malontech přímo na návsi,“ říká ostatním Pechovým fanouškům smutným hlasem.

Dosavadní lídr soutěže opravdu ze závodu odstoupil jen jednu RZ právě před Kohoutem. Tam se tak příznivci průjezdu jeho bílomodrého Fordu Focus WRC už nedočkali. „A komu teď budeme fandit?“ ptá se jedna z mladších fanynek v modrém oblečení svých rodičů.

Přijely tisíce fanoušků

Pár minut po jedenácté hodině už do míst u obležené louky přijela první posádka a pozdější celkový vítěz rallye, Jan Kopecký s Janem Hlouškem v bílé Škodě Fabii RS Rally2. A po nich další a další soutěžní vozy. I když byli diváci u Líčova od trati pár desítek metrů daleko, na průjezdy vozidel bylo dobře vidět, a také se tu hodně fandilo.

„V pátek večer jsme byli klasicky na Jánu, teď máme za sebou Kohouta a ještě se asi pojedeme podívat do Budějovic na výstaviště a možná, když to vyjde časově, dáme i na Malontech druhý průjezd. Je paráda, že vůbec neprší, je krásně. To na Krumlově vůbec není zvykem,“ usmíval se 33letý Patrik Mojšar, který na jih Čech přijel s partou kamarádů ze středních Čech.

„Na Krumlov jezdíme už léta, je to parádní soutěž a máme to docela kousek,“ chválil si jubilejní 50. ročník jeden z tisíců diváků.

50. ročník Rallye Český Krumlov opanoval pilot Jan Kopecký se svou Fabií.

Letošní českokrumlovskou soutěž nedokončila řada předních posádek. Václav Pech musel závod vzdát kvůli technice a například Adam Březík po skoku u Soběnova havaroval a několikrát se otočil přes střechu.

Pro vítězství si s velkým náskokem 5 minut a 22 sekund dojel Jan Kopecký. Bylo to už jeho osmé vítězství na Krumlově, a tím pádem se tak stal nejúspěšnějším jezdcem této rallye v její dlouhé historii.

„Měli jsme velké štěstí. Protože naše auto vypovědělo službu v poslední časové kontrole. Kdyby se to stalo o pět set metrů dřív, tak tu nejsme. Měli jsme ale celkové štěstí, když nám odpadl asi náš největší soupeř Venca Pech,“ říkal na cílové rampě v Krumlově Kopecký.

Jako druhá posádka dojela do cíle dvojice Aleš Jirásek a Petr Machů a třetí pak Věroslav Cvrček s Tomášem Prokorátem (oba na Škodě Fabii R5).