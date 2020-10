Zase jsem v sobě vzbudil vášeň pro rallye, tvrdí Prokop

„Už pět let jezdím jenom sem, na Sardinii. Protože mám tuto soutěž hrozně rád a je mi vždycky líto se do WRC aspoň na chvilku nevrátit,“ prozradil Prokop, jenž na místní trati nově drží rekord v počtu startů – žádný jiný pilot se zde neúčastnil 14 ročníků.

„Musím říct, že tento rok byl trošku jiný. Po té dlouhé pauze mi to už hodně chybělo a musím říct, že jsem měl v sobě celý víkend neskutečný elán,“ popsal své pocity. „Vzbudil jsem v sobě zase hodně vášeň pro rallye, hrozně mě to bavilo a v cíli každé erzety jsem byl hrozně šťastný.“

Na Sardinii Prokop cestoval s novým parťákem Zdeňkem Jurkou, navigátorem Karla Trojana. „Zdeněk je můj dlouholetý kamarád, hodně jsme toho spolu prožili. A já jsem mu to dal jako dárek k jeho padesátým narozeninám, což jsem měl dlouho v plánu,“ prozradil, co ho vedlo ke změně kopilota.

„Zdeněk nikdy nejel WRC, nikdy nejel na šotolině. Takže byly nějaké obavy, jestli to zvládne, jestli budeme moct jet v nějakém tempu,“ líčí Prokop. „Nakonec byl výborný, diktoval skvělé tempo. Svezli jsme se úplně úžasně, hodně se to povedlo. Musím mu poděkovat. I když jsme to pojali v přátelské rovině, tak z toho byl velmi slušný profesionální výkon.“

S nejlepšími jezdci se Prokop nemohl srovnávat nejen kvůli dlouhé pauze. „Bylo vidět, jak strašně dobře mladí kluci jezdí. Ten progres je úplně šílený,“ uznal někdejší juniorský mistr světa (J-WRC, 2009) a druhý muž šampionátu produkčních vozů (P-WRC, 2009). „Je vidět, že R5 se taky docela slušně posunuly. A jen my jsme zůstali tam, kde jsme byli,“ usmál se Prokop. „Jenom zkušenosti nestačí, bylo by potřeba více jezdit.“

A také vsadit na jinou techniku, což Prokop plánuje. „Musím říct, že jsem dostal chuť se do WRC možná zase vrátit. Určitě ale ne na nejvyšší úrovni, protože je vidět, že naše wéercéčko je už bohužel mimo mísu,“ okomentoval svůj Ford Fiesta RS WRC.

„Nezbývá mi než poděkovat mojí Fioně, se kterou jsem strávil šest let skvělého závodění. „Měli jsme spolu skvělé zážitky, špatné zážitky i nepříjemné chvíle. Auto to bylo skvělé, bohužel už patří do muzea. Určitě si ji nechám, budeme se o ni starat. Ale na mistrovství světa už to nikdy nebude,“ oznámil Prokop konec své Fiony.

„Je potřeba se podívat po nějaké mladší technice. Největší wéercéčka jsou pro soukromníka nesmysl,“ uvědomuje si Prokop. „Pokoukávám tedy po nějaké R5. Asi víme, jakým směrem půjdeme, určitě si pojedu brzy nějakou vyzkoušet,“ naznačil Prokop.